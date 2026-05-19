Precio del dólar en las casas de cambio: así se mueve la divisa en la tarde del martes 19 de mayo

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal referencia del comercio internacional. Su cotización determina el precio de los productos importados, como tecnología, alimentos y vehículos, y define los ingresos reales del país por sus exportaciones, especialmente de materias primas como el petróleo y el carbón.

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Normalmente, muchas personas deciden invertir en dólares principalmente para proteger el poder adquisitivo de su dinero frente a la devaluación de la moneda local, buscando un refugio seguro y estable durante periodos de incertidumbre económica y, además, diversificar sus inversiones a nivel global.

La cotización del dólar sigue generando expectativa entre inversionistas y consumidores. Foto: Universal Images Group via Getty

Las personas deciden realizar este tipo de inversiones adquiriendo divisas en casas de cambio, establecimientos clave para estas transacciones, dado que ofrecen tasas más competitivas que los bancos tradicionales y permiten realizar operaciones inmediatas, sin tanto papeleo ni trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes festivo

Conozca el análisis del mercado cambiario para este martes, 19 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.649.20 y de venta de $ 3.745.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3.697 3.763 65 Cali 3.727 3.760 155 Cartagena 3.550 3.720 170 Cúcuta 3.700 3.775 65 Medellín 3.621 3,721 109 Pereira 3.650 3.750 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM Martes 19 de mayo de 2026 3.649.2 3.745.4 3.796.7 Lunes 18 de mayo de 2026 3.649.2 3.746.6 3.796.78 Domingo 17 de mayo de 2026 3.649.2 3.746.6 3.796.78 Sábado 16 de mayo de 2026 3.651.4 3.749.2 3.796.78 Viernes 15 de mayo de 2026 3.652.6 3.752.6 3.784.7 Jueves 14 de mayo de 2026 3.647.4 3.749.8 3.794.91 Miércoles 13 de mayo de 2026 3.644 3.748 3.775.07 Martes 12 de mayo de 2026 3.608.4 3.726.8 3759 Lunes 11 de mayo de 2026 3.590 3.702.4 3.747.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.