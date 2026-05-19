Economía

Precio del dólar en las casas de cambio: así se mueve la divisa en la tarde del martes 19 de mayo

Esta es la fluctuación de la moneda.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de mayo de 2026 a las 3:40 p. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal referencia del comercio internacional. Su cotización determina el precio de los productos importados, como tecnología, alimentos y vehículos, y define los ingresos reales del país por sus exportaciones, especialmente de materias primas como el petróleo y el carbón.

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Normalmente, muchas personas deciden invertir en dólares principalmente para proteger el poder adquisitivo de su dinero frente a la devaluación de la moneda local, buscando un refugio seguro y estable durante periodos de incertidumbre económica y, además, diversificar sus inversiones a nivel global.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La cotización del dólar sigue generando expectativa entre inversionistas y consumidores. Foto: Universal Images Group via Getty

Las personas deciden realizar este tipo de inversiones adquiriendo divisas en casas de cambio, establecimientos clave para estas transacciones, dado que ofrecen tasas más competitivas que los bancos tradicionales y permiten realizar operaciones inmediatas, sin tanto papeleo ni trámites.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes festivo

Conozca el análisis del mercado cambiario para este martes, 19 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.649.20 y de venta de $ 3.745.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3.6973.76365
Cali3.7273.760155
Cartagena3.5503.720170
Cúcuta3.7003.77565
Medellín3.6213,721109
Pereira3.6503.750100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
Martes 19 de mayo de 20263.649.23.745.43.796.7
Lunes 18 de mayo de 20263.649.23.746.63.796.78
Domingo 17 de mayo de 20263.649.23.746.63.796.78
Sábado 16 de mayo de 20263.651.43.749.23.796.78
Viernes 15 de mayo de 20263.652.63.752.63.784.7
Jueves 14 de mayo de 20263.647.43.749.83.794.91
Miércoles 13 de mayo de 20263.6443.7483.775.07
Martes 12 de mayo de 20263.608.43.726.83759
Lunes 11 de mayo de 20263.5903.702.43.747.1

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3.7003.76060
Cambios Kapital3.7103.74030
Cambios Monkey3.7003.840140
Cambios Vancouver3.7003.74040
Latin Cambios3.7003.76060
Miss Money Cambios3.7003.75050
Money Cambios WC3.7203.75030
Punto Dollar3.6503.800150
Smart Exchange3.6903.73040

Antes de realizar cualquier transacción, es importante saber que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que los establecen según el comportamiento de la oferta y la demanda.

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.