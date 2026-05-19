Dólar cierra a la baja en la tarde del martes 19 de mayo: la divisa se ha visto marcada por factores externos

El dólar terminó la jornada de este martes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 19 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.775, lo que significó una reducción de $21 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.796.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $30, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.805.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.817, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.768. El promedio cotizado se encuentra en $3.797.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,157 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 774,2.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 %, llegando a las 98,737 unidades.

Economía internacional

Los ministros de Finanzas del G7 reafirmaron este martes “su compromiso con la cooperación multilateral” ante los desafíos económicos mundiales, al término de una reunión de dos días en París sobre las repercusiones del conflicto en Oriente Medio.

Un mes antes de la cumbre del G7 en Evian, Francia, que ejerce la presidencia pro tempore, quería abogar por el diálogo en un contexto de intensificación de tensiones geopolíticas y comerciales que socavan las relaciones internacionales.

Se tendrá una cooperación internacional por parte de los miembros del G7. Foto: Getty Images

“Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación multilateral para hacer frente a los riesgos que afectan a la economía mundial”, subraya una de las declaraciones finales del encuentro ministerial.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, calificó de “francas, a veces difíciles” las discusiones de los dos últimos días para encontrar soluciones a los “grandes desafíos económicos mundiales” y “garantizar la estabilidad”.

El G7 pide en particular la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico para los hidrocarburos y los fertilizantes, bloqueado por Irán en el marco de la guerra en Oriente Medio, agregó.

Entre los temas abordados figuraban también los desequilibrios macroeconómicos mundiales, la diversificación del abastecimiento de minerales críticos, la ayuda a los países más vulnerables y las sanciones al petróleo ruso.

Estados Unidos prorrogó el lunes por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar, ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán.

*Con información de AFP.