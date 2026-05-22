El dólar es fundamental en Colombia porque el país depende de esta divisa para comerciar internacionalmente. Su importancia radica en que es la moneda de referencia global para la mayoría de las exportaciones, importaciones, inversiones extranjeras y el pago de la deuda externa nacional.

Dólar oficial: en la apertura de este viernes 22 de mayo, el precio de la divisa está a la baja

En los últimos días, la moneda ha fluctuado a la baja, lo que ha llamado la atención de múltiples inversionistas y ahorradores, dado que la variación a la baja permite que muchos puedan adquirir nuevos billetes y así venderlos cuando aumente y aprovechar la rentabilidad generada.

La moneda estadounidense mantiene la atención de mercados, empresas y ciudadanos. Foto: Adobe Stock

Para este proceso, muchos optan por adquirir las divisas en casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su objetivo es facilitar el intercambio de dinero para viajeros, turistas o personas que realizan operaciones internacionales, obteniendo ganancias a través de la diferencia entre el precio de compra y venta.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 22 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,623.60 y de venta de $3,730.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,656 3,743 85 Cali 3,630 3,775 155 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,660 3,725 50 Medellín 3,562 3,675 114 Pereira 3,630 3,730 100

Cada variación del dólar puede terminar sintiéndose en distintos sectores de la economía. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 22 de mayo de 2026 3.620.4 3.744 3,701.37 jueves 21 de mayo de 2026 3623.6 3730 3730.49 miércoles 20 de mayo de 2026 3623.6 3730 3796.87 martes 19 de mayo de 2026 3647.2 3746.6 3796.78 lunes 18 de mayo de 2026 3649.2 3745.4 3796.78 domingo 17 de mayo de 2026 3649.2 3746.6 3796.78 sábado 16 de mayo de 2026 3651.4 3749.2 3796.78 viernes 15 de mayo de 2026 3652.6 3752.6 3784.7 jueves 14 de mayo de 2026 3647.4 3749.8 3794.91

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread

El precio del dólar sigue marcando el ritmo de varias decisiones financieras en el país. Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.