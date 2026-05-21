Dólar amanece a la baja en Colombia: así se mueve este 21 de mayo

El dólar inició la cotización de este 21 de mayo en un precio de $ 3.720, lo que significó una baja de $ 10 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.730.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.724. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.713. El precio promedio es de $ 3.718.

Dólar en elecciones: ¿hacia arriba o hacia abajo? Escenarios, dependiendo de quién resulte ganador

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 19,00 millones, registrando además un volumen promedio de 633,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,32 %, llegando a las 99,422 unidades.

La cotización del dólar bajó hoy. Foto: El País

Moody’s rebaja calificación de México por debilitamiento de sus finanzas

Moody’s rebajó el miércoles la calificación de la deuda soberana de México al alegar un debilitamiento de sus finanzas públicas, golpeadas por un fuerte gasto social y el empeño del gobierno en solventar a la endeudada petrolera estatal Pemex.

La calificadora redujo un escalón la nota crediticia de México para ubicarla en Baa3. Este nivel se mantiene dentro del grado de inversión que es la escala de referencia que usan los mercados para saber que recibirán a tiempo los rendimientos prometidos.

La Aerocivil alerta por falsas ofertas de diplomados y convocatorias: “No regales tu dinero a delincuentes”

La agencia le asignó además una perspectiva “estable”, lo que indica que no espera otra rebaja en los próximos meses.

La decisión “refleja un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal que se aceleró en 2024 y que esperamos que persista”, señaló Moody’s en un comunicado.

El gobierno mexicano por su parte destacó que pese a la rebaja, el país “mantiene el grado de inversión” y que Moody’s “no anticipa cambios adicionales” en la nota del país durante los próximos 18 meses, según un comunicado de la secretaría de Hacienda.

Moody’s rebaja calificación de México por debilitamiento de sus finanzas Foto: getty images

La semana pasada, la calificadora Standard & Poor’s cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de Pemex, que enfrenta una profunda crisis marcada por el declive de su producción, falta de inversiones y una deuda que ronda los 85.000 millones de dólares.

La agencia Moody’s mencionó que los factores que limitan la capacidad del gobierno para estabilizar su deuda son los niveles de gasto público, una base de ingresos estrecha y el continuo apoyo financiero a Pemex.

Afirmó que las prioridades de política del gobierno, incluida la búsqueda de la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado las perspectivas fiscales.