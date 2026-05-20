La Aerocivil alerta por falsas ofertas de diplomados y convocatorias: “No regales tu dinero a delincuentes”

La Aeronáutica Civil emitió una nueva alerta por medio de sus redes sociales en la cual destaca que, por medio de falsas ofertas realizadas, se dice que estaría haciendo convocatorias para diplomados.

El engaño que ya tiene víctimas: parece una página legítima, pero un clic en Google está desocupando cuentas bancarias

De acuerdo con la entidad, en redes sociales y plataformas de mensajería se están difundiendo publicaciones fraudulentas en las que se promocionan cursos, diplomados y procesos de selección laboral vinculados supuestamente con la Aerocivil.

Todas las ofertas se realizan por los canales de comunicación oficial de la entidad. Foto: Getty Images

En varios casos, los delincuentes solicitan consignaciones o pagos anticipados a cuentas personales con el argumento de asegurar cupos o avanzar en procesos de inscripción.

Frente a esta situación, la Aerocivil fue enfática en aclarar que no está cobrando por cursos, diplomados o convocatorias laborales. Asimismo, recordó que ninguna entidad oficial realiza recaudos de dinero mediante cuentas personales o intermediarios particulares.

“¡ATENCIÓN! Está rodando esta oferta falsa de diplomado. La Aerocivil NO cobra cursos ni cuenta con vacantes. Ninguna entidad oficial usa cuentas personales para recaudar dinero”, señaló.

🚨 ¡ATENCIÓN!

Está rodando esta oferta falsa de diplomado.

❌ La @AerocivilCol NO cobra cursos ni cuenta con vacantes.

❌ Ninguna entidad oficial usa cuentas personales para recaudar dinero.

¡No regales tu dinero a delincuentes! Comparte para que nadie caiga en esta estafa.👇 pic.twitter.com/dHzdWO0elQ — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 20, 2026

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para verificar siempre la información en páginas oficiales y desconfiar de publicaciones que prometan empleos rápidos, capacitaciones exclusivas o beneficios a cambio de dinero.

Si hizo clic en un enlace sospechoso, esto es lo que debería hacer en los primeros 5 minutos para evitar que desocupen sus cuentas

Finalmente, la Aerocivil pidió a los usuarios compartir la alerta para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas digitales. “¡No regales tu dinero a delincuentes!”, concluyó la entidad.

Las ofertas oficiales de la Aerocivil y las instituciones del Estado se realizan por medio de las páginas web oficiales o por medio de los sistemas definidos para la contratación del Gobierno Nacional.

¿Cómo denunciar estas falsas ofertas?

Las personas que encuentren ofertas falsas o que no cumplan con los canales oficiales del Estado pueden reportar a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o a través de los canales de denuncia de delitos informáticos como el CAI Virtual.