Así se cotiza este sábado 30 de mayo el dólar en Colombia en casas de cambio

El dólar estadounidense es la moneda de reserva más importante del mundo porque domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas globales como el petróleo y sirve como activo de refugio seguro para los inversores durante periodos de incertidumbre económica.

¿Qué podría pasar con el precio del dólar en Colombia si Iván Cepeda gana las elecciones este domingo, 31 de mayo?

Durante los últimos días, la moneda americana ha fluctuado de manera volátil, impulsándose a la baja, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan aprovechar los movimientos de la moneda para generar mayores rentabilidades.

El comportamiento del dólar sigue generando atención por su impacto en distintos sectores. Foto: Adobe Stock

Es por ello que muchos buscan adquirir dólares físicos a través de casas de cambio, que son establecimientos predilectos para este tipo de transacciones, dado que permiten comprar y vender dólares sin tantos trámites y papeleos.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 30 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.600,40 y de venta de $ 3.709,80.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en las principales ciudades, tenga en cuenta este cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,660 3,746 88 Cali 3,540 3,735 205 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,660 3,720 40 Medellín 3,603 3,712 107 Pereira 3,610 3,710 100

La cotización del dólar mantiene expectativa entre consumidores, empresarios e inversionistas. Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar vuelve a ser tema de análisis por sus recientes movimientos en el mercado. Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.