Divisas

Dólar en casas de cambio: precio para el lunes 13 de julio de 2026

El precio de la moneda se ha comportado a la baja en las últimas semanas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de julio de 2026 a las 4:26 p. m.
Precio del dólar en casas de cambio.
Precio del dólar en casas de cambio. Foto: SEMANA

El dólar es una de las divisas consideradas pilar de la economía global, dado que actúa como la principal moneda de reserva de los bancos centrales y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, especialmente en materias primas como el petróleo. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación local, el costo de las importaciones y el pago de deudas externas.

Sigue a la baja la moneda estadounidense. Esta semana bajó de $3700. Foto: Creada con Gemini IA
¿Por qué el dólar ha bajado tanto en las últimas semanas? Este es el análisis de la fluctuación de la divisa en Colombia

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de las reservas internacionales de los países se mantienen en dólares debido a su estabilidad y liquidez, lo que genera confianza en los mercados financieros globales. Gracias a ello, muchos optan por invertir en esta moneda.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
La moneda ha tenido un marcado descenso en su precio. Foto: NurPhoto via AFP

Las casas de cambio son establecimientos fundamentales para este proceso, dado que permiten adquirir divisas, ya sea para ahorrar, invertir o viajar. Aquí le contamos cómo se está moviendo el precio en este mercado que es totalmente independiente del mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia, denominado ‘spot’.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 13 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes, 13 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,401.43 y de venta de $3,518.71.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

El 13 de julio es el nuevo festivo en Colombia.
¿Cuánto le deben pagar por trabajar en el nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá este 13 de julio?

Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,4203,48359
Cali3,3503,600250
Cartagena3,3003,550250
Cúcuta3,3903,45050
Medellín3,3143,458116
Pereira3,3003,470100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

a
La cotización del dólar marca el ritmo de diversos sectores económicos, desde las importaciones hasta el turismo y las inversiones. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 10 de julio de 20263,4203.4503.305
jueves 9 de julio de 20263401.433518.713339.65
Miércoles 8 de julio de 20263407.143525.243335.5
martes 7 de julio de 20263399.523521.93350.68
lunes 6 de julio de 20263397.223511.113334.93
domingo 5 de julio de 20263388.893516.673334.93
sábado 4 de julio de 20263387.063512.353334.93
viernes 3 de julio de 20263394.713527.653357.82

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,4403,49050
Cambios Kapital3,4403,46020
Latin Cambios3,4003,49090
Smart Exchange3,4003,49090

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Economia
Cada movimiento del dólar genera expectativas en los mercados y puede impactar el costo de bienes y servicios. Foto: Adobe Stock

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.