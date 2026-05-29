Elecciones presidenciales en Colombia: experto responde si es buen momento para comprar dólares

Las elecciones presidenciales en Colombia vuelven a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones económicas de los ciudadanos y empresarios: el comportamiento del dólar.

Dólar amanece a la baja pero con poco movimiento en Colombia: precio oficial del 29 de mayo

En medio de un panorama político incierto y de una creciente volatilidad internacional, varios expertos advierten que la divisa estadounidense podría continuar al alza durante los próximos meses, especialmente a medida que se acerquen los comicios presidenciales.

Camilo Pérez, experto del Banco de Bogotá, respondió si es un buen momento para comprar dólares. En primer lugar, destacó los procesos electorales que se han producido en el país en los últimos años.

“Desde 2021, América Latina ha atravesado una serie de elecciones presidenciales marcadas por resultados ajustados y fuertes tensiones políticas. Perú y Chile en 2021, así como Colombia y Brasil en 2022, vivieron jornadas electorales que generaron incertidumbre en los mercados financieros debido a las propuestas económicas de los candidatos elegidos y al estrecho margen entre contendores”, señaló el experto Camilo Pérez.

Miles de personas buscan comercializar dólares a diario. Foto: Getty Images

De acuerdo con un análisis basado en esos cuatro procesos electorales, las tasas de cambio en dichos países registraron importantes episodios de volatilidad y presión alcista antes y después de las elecciones. En otras palabras, el precio del dólar aumentó de manera significativa en medio de la incertidumbre política.

Según el experto financiero, si se toma como referencia el comportamiento promedio observado en esas economías latinoamericanas, la tasa de cambio en Colombia podría experimentar movimientos cercanos a los 200 pesos en los seis meses previos a las elecciones y otros 200 pesos adicionales de devaluación en los seis meses posteriores a los comicios.

Dólar subió $50 durante este viernes en Colombia: precio oficial de cierre para el 29 de mayo

“Algo de esto ya lo estamos viendo en Colombia”, señalan analistas del mercado cambiario, quienes destacan que la moneda colombiana ha mostrado una mayor volatilidad en las últimas semanas. “Factores como las expectativas electorales, las encuestas y el posicionamiento de ciertos candidatos comienzan a influir en las decisiones de inversión y en la percepción de riesgo del país”, destacó el experto.

Sin embargo, el experto aclaró que no existe una fórmula exacta para predecir el comportamiento del dólar y que la magnitud de los movimientos dependerá de varios factores. Entre ellos se encuentran el tono de las campañas presidenciales, la estabilidad económica global, las decisiones sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el contexto geopolítico internacional.

Para otros analistas, mantener una parte del ahorro en moneda extranjera puede ser una estrategia prudente de diversificación, especialmente en momentos de incertidumbre política y financiera.

No obstante, recomiendan evitar decisiones impulsivas o especulativas. Comprar dólares únicamente por temor electoral podría resultar contraproducente si posteriormente el mercado se estabiliza o si la tasa de cambio corrige parte de sus incrementos.