El dólar inició la cotización de este 1 de junio en un precio de $3.564, lo que significó una baja de $114 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.678.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.603. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.551. El precio promedio es de $3.566.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 52,50 millones, registrando además un volumen promedio de 535,71 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,33 %, llegando a las 99,175 unidades.

Esta es la fluctuación del dólar hoy. Foto: Adobe Stock

La OCDE revela el apoyo masivo de China a su industria

Un estudio publicado este lunes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza dos décadas de subvenciones públicas a sectores industriales, pone de manifiesto las cuantiosas ayudas otorgadas por China a fabricantes de baterías, paneles solares y automóviles, así como su impacto en la economía mundial.

“Si no se hace nada respecto a las distorsiones de la competencia en los mercados internacionales, todo el mundo pagará de más”, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El informe, que no identifica públicamente a los expertos consultados, señala que China es en gran medida responsable de estas “distorsiones” en una quincena de sectores industriales estratégicos.

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Entre 2005 y 2024, las empresas chinas recibieron en promedio “un apoyo público entre tres y ocho veces mayor que el otorgado a las empresas” de los 38 países miembros de la OCDE, explica una estimación de la organización, que califica de “prudente”.

Las conclusiones se basan en una amplia base de datos denominada Manufacturing Groups and Industrial Corporations (MAGIC).

La base incluye informes financieros de grandes empresas internacionales de 15 sectores industriales: aeronáutica y defensa, aluminio, automoción, cemento, química, fertilizantes, vidrio y cerámica, maquinaria pesada, semiconductores, construcción naval, paneles fotovoltaicos, acero, equipos de telecomunicaciones, material rodante y energía eólica.

La OCDE revela el apoyo masivo de China a su industria Foto: 123 RF

“Desde hace dos años, la base de datos se ha compartido de manera confidencial” con los gobiernos de los 38 países miembros de la organización, explica un experto de la OCDE. Pero ahora se hace pública por primera vez una versión agregada sin citar el nombre de las empresas, basada en los mismos datos.

Según el informe, el apoyo a las industrias alcanzó en 2024 los 108.000 millones de dólares, el nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

Las empresas chinas, que dominan buena parte de la industria manufacturera mundial, reciben subvenciones significativamente superiores a las de sus competidoras estadounidenses y europeas.