Consejo Gremial le pide al presidente Petro respetar los resultados electorales tras anunciar que no los reconocerá

Tras la jornada electoral que vivió el país el pasado 30 de mayo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en horas de la noche luego de conocer los resultados, en los que Abelardo de la Espriella apareció como ganador, por encima de Iván Cepeda, el candidato del petrismo, con una diferencia de unos 500.000 votos.

El mandatario argumentó que existe una anomalía con el censo electoral, que estaría incorporando 800.000 votos adicionales que no existen, por lo que decidió no reconocer los resultados electorales de la primera vuelta, en la que perdió su candidato.

Los gremios empresariales rechazaron los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y defendieron la institucionalidad democrática. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Tras esta situación, han sido varias las voces que han hecho un llamado al respeto de los resultados, dado que este escenario, además de deteriorar el panorama electoral, también deja dudas sobre el respeto a la democracia.

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Hace unas horas, el Consejo Gremial Nacional se pronunció al respecto, asegurando que respeta y reconoce los resultados expresados en las urnas como una manifestación legítima de la voluntad popular. Además, expresó su respaldo a las autoridades electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Pública y a todas las instituciones que hicieron posible el desarrollo de la jornada.

En un comunicado, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a que cualquier controversia electoral se tramite por las vías establecidas en la Constitución y la ley. Foto: Registraduría

“Rechazamos las recientes declaraciones del Presidente de la República que ponen en duda la transparencia e integridad del proceso electoral sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes, e insistimos en que cualquier controversia o reclamación debe tramitarse a través de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y la ley”, señala el comunicado.

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Adicionalmente, hicieron un llamado a todos los actores políticos de cara a la segunda vuelta para que la campaña se desarrolle con respeto, altura democrática y espíritu constructivo, permitiendo a los ciudadanos tomar una decisión informada.

De cara a la segunda vuelta, el sector empresarial pidió una campaña basada en el respeto, las garantías democráticas y la confianza en las instituciones. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Consideramos fundamental contar con una observación electoral nacional e internacional amplia, independiente y oportuna, que contribuya a fortalecer la transparencia del proceso, la confianza ciudadana y las garantías para todos los participantes”, precisaron.