Dian reportó que más de 175.000 personas se pusieron al día tras el decreto de emergencia que otorgaba alivios a deudores

Este martes, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de un comunicado, detalló que tras producto de los alivios contemplados en el Decreto Legislativo 0240 del 13 de marzo de 2026, que fue expedido en el marco de la Emergencia Económica, unas 175.213 personas lograron normalizar sus obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias. Hicieron pagos a la Dian por unos 2,59 billones.

“Los contribuyentes normalizaron 315.795 obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora, reflejando el impacto de las medidas transitorias de reducción de sanciones e intereses moratorios, así como de los mecanismos de orientación y acompañamiento implementados por la entidad“, detalló la Dian.

Más de 175.000 contribuyentes se pusieron al día con la DIAN gracias a los alivios otorgados durante la Emergencia Económica de 2026. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Indicaron además que siete direcciones seccionales concentraron cerca del 80 % del recaudo nacional asociado a los alivios tributarios. Si se analiza por ciudades, En Bogotá, 58.898 contribuyentes normalizaron 118.836 obligaciones con pagos superiores a $1,02 billones.

A esta cifra le siguió Medellín, con $374.476 millones y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes con $306.677 millones. Por su parte, Cali recaudó $167.249 millones; Barranquilla, $95.055 millones; Bucaramanga, $88.516 millones; y Cartagena, $74.011 millones.

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“La respuesta de los contribuyentes demuestra que cuando existen medidas claras, alivios efectivos y canales de atención oportunos, el cumplimiento es posible. Seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de cobro para facilitar que quienes aún mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día y avanzar hacia una mayor cultura de cumplimiento voluntario”, señaló el director general de DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano.

Bogotá, Medellín y la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes concentraron la mayor parte del recaudo obtenido por la DIAN durante la jornada de alivios. Foto: Montaje: El País

Se detalló además que el recaudo estuvo concentrado más exactamente en pagos del IVA, que representó $945.418 millones, equivalentes al 36,4 % del total gestionado; seguido del Impuesto sobre la Renta, con $741.015 millones (28,5 %); y la Retención en la Fuente, que aportó $597.230 millones (23%).

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También desarrollaron cerca de 2 millones de acciones de contacto con contribuyentes. Entre las estrategias se incluyó 251.649 correos electrónicos, 618.981 mensajes SMS, 291.593 mensajes de WhatsApp, 354.957 interacciones mediante IVR informativo e interactivo, cerca de 89 mil llamadas telefónicas y 9 webinars, que permitieron orientar a más de 28 mil contribuyentes en tiempo real, facilitando decisiones efectivas de pago y normalización tributaria.