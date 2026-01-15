Mundo

La súplica de Netanyahu y Medio Oriente a Trump en el conflicto con Irán

En medio de la tensión entre Washington y Teherán, Israel y varios países del Golfo Arábico instaron a Donald Trump a posponer el ataque previsto.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

15 de enero de 2026, 9:36 p. m.
Donald Trump con Benjamin Netanyahu el 29 de diciembre de 2025
Donald Trump con Benjamin Netanyahu el 29 de diciembre de 2025 Foto: GETTY

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto a los líderes de Catar, Arabia Saudita, Omán y Egipto elevaron una petición de forma urgente al presidente de los Estados Unidos en el marco del conflicto entre Irán e Irak.

Según un alto funcionario del gobierno estadounidense, Netanyahu ve como un quiebre en la geopolítica mundial la intervención directa de Estados Unidos en la coyuntura iraní, esto debido al aplazamiento de ejecuciones que declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, el miércoles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa mientras el presidente Donald Trump escucha en el club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu junto al presidente Donald Trump (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

Israel ha dado el apoyo total a las manifestaciones antigubernamentales en Irán y ha sido un aliado clave de Estados Unidos en la región, pero no se encuentra en plena capacidad de encarar nuevamente un conflicto como el de junio de 2025.

Doha, Riad, Mascate y El Cairo, todos socios de Washington, solicitaron a la administración Trump que no ataque a Irán, desautorizando parcialmente el uso de sus bases militares, según declaró un funcionario de un país del Golfo Pérsico.

Noticias Estados Unidos

Trump dice que espera elecciones presidenciales en Venezuela “algún día”, aunque expresa satisfacción con el liderazgo de Delcy Rodríguez

Deportes

Exjugador de la NBA habría recibido $200.000 dólares por amaño de apuestas deportivas: EE. UU. acusó a 26 personas en la investigación

Mundo

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz a Donald Trump

Noticias Estados Unidos

Trump propone enviar dinero a los ciudadanos para que paguen tratamientos médicos: los detalles del Gran Plan de Salud en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

La Casa Blanca responde al despliegue de tropas europeas en Groenlandia; la administración Trump insistirá en comprar la isla

Mundo

El comandante del Támesis de Londres, James Anthony, narra cómo rescató a Zulma Guzmán

Noticias Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Macroeconomía

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Gente

“Es el peor ser humano del mundo”: Mark Ruffalo arremete contra Trump y denuncia “invasión ilegal” a Venezuela

Noticias Estados Unidos

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Altos mandos de Oriente Medio han estado llamando a políticos estadounidenses con ese mensaje durante los últimos dos días, añadió el funcionario. Han advertido a Washington que un ataque estadounidense podría desatar un conflicto regional más amplio.

Donald Trump afirmó este miércoles que “la matanza en Irán está cesando”, tras días de represión de las manifestaciones por parte de las autoridades, pero se mostró ambiguo sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, al afirmar que Washington está monitoreando la situación y señaló a su equipo que debían “estar preparados”.

No es la primera vez que la administración Trump se muestra ambigua con una decisión de este estilo; en junio de 2025, en la guerra de 12 días entre Israel e Irán, se emitieron mensajes con el mismo tono que al final terminaron en un acuerdo de paz que se mantiene hasta la fecha.

Trump explicó que el acuerdo entraría en vigencia en dos fases, primero por parte de Irán y luego de Israel, completándose en 24 horas, y lo anunció desde su cuenta en Truth Social .
Banderas de Irán e Israel Foto: Getty Images

Por su parte, Irán está preparado para responder “con firmeza” a Estados Unidos e Israel, declaró el comandante de los Guardianes de la Revolución, y acusó a los dirigentes de esos países de estar detrás de las protestas que sacuden la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución están “en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo”, declaró el comandante Mohammad Pakpour en un comunicado citado en televisión, en el que también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

Más de Mundo

Rueda de prensa

Trump dice que espera elecciones presidenciales en Venezuela “algún día”, aunque expresa satisfacción con el liderazgo de Delcy Rodríguez

El fútbol colombiano vuelve a ser señalado por el tema de apuestas deportivas.

Exjugador de la NBA habría recibido $200.000 dólares por amaño de apuestas deportivas: EE. UU. acusó a 26 personas en la investigación

María Corina Machado y Donald Trump.

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz a Donald Trump

Donald Trump con Benjamin Netanyahu

La súplica de Netanyahu y Medio Oriente a Trump en el conflicto con Irán

Donald Trump Presidente de Estados Unidos

Trump propone enviar dinero a los ciudadanos para que paguen tratamientos médicos: los detalles del Gran Plan de Salud en Estados Unidos

x

La Casa Blanca responde al despliegue de tropas europeas en Groenlandia; la administración Trump insistirá en comprar la isla

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

El comandante del Támesis de Londres, James Anthony, narra cómo rescató a Zulma Guzmán

En Estados Unidos, se puede recibir ayudas de hasta US$12.300 para pagar las facturas de energía a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap)

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Noticias Destacadas