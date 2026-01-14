“No habrá ahorcamientos hoy ni mañana”: La polémica entrevista de un funcionario iraní tras amenaza de ataque por parte de EE. UU.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró el miércoles, 14 de enero, que no habrá ejecuciones “ni hoy ni mañana”, a pesar de anteriores promesas de Teherán de acelerar los juicios contra los manifestantes antigubernamentales.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Araqchi insistió en que luego de diez días de protestas por las dificultades económicas en Irán hubo tres días de violencia orquestada por Israel, y que la calma ya se había restablecido.

“Estoy seguro de que no hay ningún plan para llevar a cabo ahorcamientos”, afirmó Araqchi.

Una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Noruega había informado más temprano que la ejecución de un iraní detenido durante las manifestaciones había sido aplazada, pero advirtió que el condenado seguía en peligro.

La ejecución de Erfan Soltani, de 26 años, estaba prevista para el miércoles pero ha sido pospuesta, declaró la organización Hengaw, que citó a familiares.

Añadió que aún había “preocupaciones graves y persistentes” sobre la vida de Soltani

El presidente estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con tomar medidas militares contra Teherán debido a la represión de las manifestaciones, había dicho antes que le habían comunicado “de buena fuente” que “la matanza en Irán está cesando, ha cesado”.

Las manifestaciones en Irán comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

Por otro lado, las autoridades iraníes cerraron en las primeras el espacio aéreo en todo el país, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, y en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos.

De acuerdo a este portal web, el Ejecutivo iraní ha suspendido así todos los vuelos a su territorio a excepción de los internacionales con destino u origen en Irán que tengan “permiso”, si bien el aviso tiene una validez de “poco más” de dos horas.

El anuncio llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado en los últimos días con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas.

El vicepresidente estadounidense JD Vance presidió en la víspera una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para abordar las distintas opciones sobre la situación en Irán, incluyendo un posible ataque militar.

En los últimos días, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de todos los países “que mantengan relaciones comerciales” con Irán y canceló todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese la represión de las protestas.

