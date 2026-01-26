En medio de la presentación ante las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, reveló que ha mantenido conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de su interés en controlar Groenlandia.

Según Rutte, las conversaciones que mantuvo con el presidente Trump fueron claves para que desde Washington se retiraran las amenazas arancelarias en contra de países europeos. También advirtió que lo defendería durante la convención.

NOW - NATO Chief Rutte defends Trump: "I will defend him now and then this afternoon... he was the one, during Trump 45, who already said there is an issue with Arctic security... and I think he's right." pic.twitter.com/Qr2lWyQexd — Disclose.tv (@disclosetv) January 26, 2026

El jefe de la OTAN reveló este lunes que acordó dos líneas de trabajo para la seguridad de Groenlandia con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La primera línea buscaría que la OTAN tenga un papel más activo en la defensa de la isla ártica, mientras que la segunda buscaría limitar la presencia de Rusia y China en Groenlandia.

Rutte declaró: “Así que un eje de trabajo será ver cómo, de la mejor manera colectiva, podemos evitar que los rusos y los chinos obtengan más acceso al Ártico, convirtiéndose también en un adversario más militar allí, y cómo evitar que consigan acceso a la economía allí“.

Esta era la misma motivación que Donald Trump manifestó en torno a Groenlandia; el presidente de Estados Unidos aseguró que su única motivación para controlar Groenlandia era la seguridad de la isla y su nación, ante la supuesta amenaza de Rusia y China.

Mark Rutte es muy cercano a Donald Trump

En medio de su discurso en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró un cambio en el tono sobre Groenlandia; en dicha ocasión aseguró que no utilizaría la fuerza para controlar la isla ártica, luego de haber asegurado que haría algo “les guste o no“.

Y en la conversación posterior que tuvo Rutte con Trump, fue acusado el jefe de la OTAN de caer en “adoración personal” al mandatario estadounidense.

Este lunes, el holandés resaltó el papel protagónico que tiene Estados Unidos para Europa: “Si alguien piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin los Estados Unidos, que siga soñando”.

Añadió: “¿De verdad crees que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían decidido pasar del 1,5% al 2% del gasto en defensa sin el presidente Trump? De ninguna manera. No habría sucedido“.

Los parlamentarios europeos han señalado a Rutte de ser un “embajador de Estados Unidos en la OTAN”; sin embargo, la respuesta del secretario en medio de la convención fue: “Un pilar europeo de defensa son palabras vacías”, e insistió en el peligro que generaría no tener a EE. UU. de aliado