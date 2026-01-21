Exjefe de la OTAN estalla contra el actual secretario general por chats filtrados por Donald Trump: “Ya basta”

La OTAN enfrenta la mayor crisis de su historia con las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, dijo este martes a la AFP el exjefe de la alianza Anders Fogh Rasmussen, quien llamó a dejar de “adular” al presidente estadounidense.

“No es solo una crisis para la OTAN, es una crisis para la comunidad transatlántica en general, y un reto para el orden mundial tal y como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el ex primer ministro danés en una entrevista desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Es el futuro de la OTAN y el futuro del orden mundial lo que está en juego”, agregó.

Rasmussen, que dirigió la OTAN de 2009 a 2014, instó al actual secretario general de la alianza, Mark Rutte, y a otros líderes europeos a ejercer una línea dura con el presidente estadounidense, en respuesta a sus amenazas de aranceles.

“Tenemos que cambiar de estrategia y llegar a la conclusión de que lo único que Trump respeta es la fuerza, la firmeza y la unidad”, dijo Rasmussen. “Eso es exactamente lo que Europa debería demostrar. El tiempo de adular se acabó. Ya basta”, enfatizó. En el Foro Económico Mundial, varios líderes europeos, incluido el propio Rutte, se preparan estos días para reunirse con Trump.

Donald Trump filtró mensajes con Emmanuel Macron y Mark Rutte. Foto: Getty Images

Las declaraciones de Rasmussen se dieron después de que Donald Trump filtrara su conversación con el actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En la conversación, se ve cómo el líder de la alianza se deshace en elogios al mandatario estadounidense, algo que ya había ocurrido en otra ocasión.

Este fue el mensaje de Mark Rutte:

“Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para Groenlandia. ¡Qué ganas de verte! Tuyo, Mark".

Esta no fue la primera vez que Trump filtró su chat con Rutte, ya que a mitad del año pasado el mandatario mostró en su red social Truth Social cómo el líder de la OTAN lo elogiaba intensamente por sus posturas políticas.

“Señor presidente, querido Donald, felicidades y gracias por su acción decisiva en Irán, que fue verdaderamente extraordinaria, y algo que nadie más se atrevió a hacer. Nos da más seguridad”, dijo en su día el secretario de la alianza atlántica tras el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

OTAN y países europeos a las declaraciones de Donald Trump sobre el control de Groenlandia Foto: Composición Semana /EFE/Getty Images

“Donald, nos has llevado a un momento muy importante para América, Europa y el mundo. Usted logrará algo que ningún presidente estadounidense en décadas podría lograr”, se lee en el mensaje. En un tono aún más enfático, Rutte afirma que “Europa va a pagar a lo grande, como debe, y será tu victoria”, en clara alusión al cumplimiento de una de las exigencias históricas de Trump a la OTAN.

Rasmussen, que antes de dirigir la alianza se desempeñó como primer ministro de Dinamarca de 2001 a 2009, insistió en que la actual crisis en torno a la OTAN aún puede “solucionarse” y que la alianza podría salir más fortalecida en la región ártica.

Pero también advirtió que las acciones de Trump han provocado un “colapso mental” entre Washington y sus viejos aliados europeos que estaría beneficiando a Rusia y China.

“Esta es una nueva situación que difiere de todas las otras disputas que hayamos visto en la historia de la OTAN”, afirmó Rasmussen. “Si Trump atacara Groenlandia y actuara militarmente contra Groenlandia, eso significaría, de facto, el final de la OTAN”, sostuvo.