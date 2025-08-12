Las conmovedoras imágenes que deja la despedida a Miguel Uribe Turbay

Colombia empezó a despedirse del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El político fue asesinado por un menor de 15 años y las autoridades están en una persecución sin tregua para dar con el paradero de las personas que ordenaron el homicidio. SEMANA registró los momentos más conmovedores de la jornada.

Uribe Turbay murió sobre la 1:56 a. m. de este lunes, luego de luchar por su vida durante dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe. Su esposa, María Claudia Tarazona, fue la encargada de darle la noticia a Colombia con un sentido mensaje que compartió en redes sociales.

Feretro del senador a Miguel Uribe Turbay | Foto: HELEN RAMÍREZ

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, escribió Tarazona.

Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, abraza a una de sus hijas. | Foto: AP

De inmediato, circularon miles de palabras, acompañando el dolor de la familia del senador y expresando solidaridad por lo acontecido. Las principales ciudades del país declararon días de duelo, se canceló la agenda legislativa por tres días y se convocó a varios homenajes para rendirle tributo al político.

Familiares de Miguel Uribe ondeando pañuelos blancos a su llegada al Salón Elíptico. | Foto: HELEN RAMÍREZ

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como lo indica el protocolo, y más tarde fue llevado al Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, a donde asistieron sus amigos y familiares a darle el último adiós: el féretro fue recibido mientras ondeaban pañuelos blancos.

María Claudia Tarazona sobre el féretro de Miguel Uribe Turbay. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Varias personalidades acudieron al sitio: el expresidente Juan Manuel Santos, precandidatos presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez; congresistas de todas las orillas políticas, empresarios y embajadores, entre otros.

Expresidente Juan Manuel Santos con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Uno de los momentos que marcó la jornada fue cuando la esposa de Miguel Uribe Turbay y su padre, Miguel Uribe Londoño, se recostaron sobre el féretro cubierto con una bandera de Colombia. La tristeza inundó el salón.

El momento ha sido uno de los más emotivos de la ceremonia. | Foto: Foto: X: @Teleantioquia

Para este martes, 12 de agosto, se espera la asistencia de miles de ciudadanos al Congreso, las puertas se abrirán para que se despidan del precandidato presidencial. Habrá limitaciones: no podrán ingresar bolsos y objetos peligrosos. La Policía Nacional se encargará de hacer los registros para mantener las medidas de seguridad.