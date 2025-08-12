Diez contundentes frases de Miguel Uribe Turbay que resumen su forma de pensar: “Todos queremos paz, pero la paz no es impunidad”

La muerte de Miguel Uribe Turbay, a sus 39 años, enlutó al país. El senador fue víctima de un ataque sicarial el pasado 7 de junio y falleció este 11 de agosto, tras luchar casi dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

Colombia despide esta semana a uno de los líderes políticos más prometedores de una nueva generación y al precandidato del uribismo para las elecciones presidenciales de 2026. Por años, Uribe Turbay fue un protagonista de los debates políticos más importantes del país. Estas son algunas de sus reflexiones.

1. “Reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el presidente Álvaro Uribe, que hoy es víctima de una persecución judicial, promovida por aquellos que él derrotó política y militarmente”

Este es parte del mensaje publicado en la cuenta de X de Miguel Uribe el 27 de julio, un día antes de que se conociera el sentido del fallo condenatorio de Álvaro Uribe Vélez. Se trataba de un video grabado el 10 de febrero de 2025 en el que el senador había expresado lo que pensaba del proceso penal que enfrentaba el exmandatario.

Miguel Uribe Turbay | Foto: Redes sociales.

2. “Se acaba de hundir la ponencia del Pacto Histórico que revivía la reforma laboral de Petro, que destruye empleo y genera informalidad, está fundamentada en el odio de clases y el capricho ideológico, nosotros defendemos es economía fraterna y generación de oportunidades, la peor condición laboral es el desempleo, la informalidad”, el 27 de mayo, luego del debate que hundió temporalmente la reforma del Gobierno en el Congreso.

Miguel Uribe, de 39 años, murió este lunes 11 de agosto. | Foto: Redes sociales.

3. “Votaré no a la nueva consulta popular de Gustavo Petro, es una trampa, es una estafa, no resuelve un solo problema, ni laboral, ni de salud, por el contrario, le permite a Gustavo Petro con nuestros impuestos hacer politiquería anticipando las elecciones para aferrarse al poder”, pronunciamiento del 20 de mayo en X.

Miguel Uribe Turbay estaba en contra de la consulta popular de Gustavo Petro | Foto: Redes sociales.

4. “No solamente hay que cerrar las embajadas que hizo Gustavo Petro, sino que todas las embajadas van a tener una obligación: embajada que no genere inversión extranjera, o que no genere mercados nuevos para los agricultores y para los demás productos, se cierra. Es que no es un paseo ser embajador, es un trabajo”, 26 de abril en un acto de campaña.

5. “En el caso de los soldados y militares, tengo una propuesta, declarar de lesa humanidad el asesinato de policías y militares con el propósito de eliminar la impunidad y además darle valor y moral a la fuerza pública que está viviendo un momento muy complejo”, sobre las muertes del plan pistola del Clan del Golfo.

6. “Gustavo Petro no puede transmitir de manera indiscriminada los consejos de ministros, en donde busca capturar la agenda informativa, no transmite información relevante para los colombianos, por el contrario, busca hacer politiquería”, sobre el fallo de tutela del Consejo de Estado que restringió la transmisión en televisión de los consejos de ministros.

7. “Vamos a volver a asperjar con glifosato la coca, la coca es el mal de todos los males y se acaba en el próximo gobierno, además habrá un proceso de sustitución que generará empleo, porque donde hay una mata de coca mañana tiene que haber una palma, un árbol de cacao, una mata de café”, en un foro del Centro Democrático, el 29 de marzo.

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático. | Foto: Prensa Miguel Uribe

8. “Día que haya paro, no habrá pago. Primero la educación de los niños, es inaceptable que cada año en promedio los estudiantes pierdan 72 días de clases por paros, lo que equivale al 35 % del año escolar”, el 10 de marzo durante el paro de Fecode.

9 “Es un honor estar aquí en Washington, invitado a la posesión de Donald Trump, es un evento que marcará el futuro de la región, pues tendremos que escoger entre socialismo y libertad y la libertad vencerá al socialismo que representa Petro, en 2026, sin duda”, el 20 de enero, desde Washington.

"Todos queremos paz, estoy seguro de que todos queremos paz, pero ojo, la paz no es impunidad" | Foto: Redes sociales