Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona: la historia de un amor entrañable que acabó la violencia. Dolor de país

“Soy María Claudia Tarazona, esposa de Miguel. Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel. Pongo mi Fe en Dios”, este fue el primer mensaje que la esposa de Miguel Uribe Turbay publicó tras el atentado, el pasado el sábado 7 de junio.

Desde ahí, Colombia estuvo a la expectativa de oír su voz o cualquier mensaje que diera cuenta del estado de salud del precandidato y senador, víctima de un atentado a tiros, en el barrio Modelia, de Bogotá, que finalmente le costó la vida.

Durante los días en que Uribe Turbay luchó por su vida en la Fundación Santa Fe, María Claudia fue una voz invaluable para mantener la calma y la esperanza de los colombianos.

En un video para la campaña a la Alcaldía, los dos contaron cómo fue su historia de amor: “Ambos pensábamos que íbamos a conocer a una persona que nos iba a solucionar un problema y cuando nos conocimos nos llevamos una sorpresa gigantesca, porque no teníamos cómo ayudarnos”.

Para ese entonces, Miguel estaba apenas incursionando en la política y se quería lanzar al Concejo de Bogotá. María Claudia organizó a los voluntarios. “Empiezo a descubrir una faceta de Miguel y es la madurez”, narra ella.

Asegura que ahí Uribe Turbay empezó a hacer oposición al alcalde de entonces, Gustavo Petro, y a salir con ella.

“Ella en ese tiempo trabajaba en cooperación internacional, buscaba recursos para fundaciones. Y nos dimos cuenta de que teníamos muchas afinidades y nos hicimos grandes amigos al principio porque ella era separada y con tres hijas”, contó en una entrevista en SEMANA en 2019.

“Vimos que las cosas funcionaban… y le apostamos a lo más difícil: estar juntos”, agregó en el video. “Al final del Concejo le pedí que se casara conmigo”, narró.

En las redes de María Claudia hay un video reciente en el que ella comparte su entrada a la boda, de la mano de sus tres hijas, mientras Miguel la espera emocionado en el altar.

Miguel contó en SEMANA las razones por las cuales amaba profundamente a María Claudia. “Nos enamoramos, empezamos a salir y después de tres años nos casamos. Ha sido maravilloso porque con ella no solo llegó una gran mujer a mi vida, sino tres más, espectaculares. Mi esposa es mi confidente, es mi mejor amiga y tenemos muchos planes juntos. Espero que pronto la familia siga creciendo y que podamos tener más hijos”, dijo.

Para ese momento, Miguel Uribe era un papá que cuidaba a su hijo y hablaba con propiedad de la lactancia materna. “No solamente cambio pañales, sino que me encanta cambiarle pañales a mi hijo. Parte de esta experiencia es poder disfrutar con mi bebé Alejandro. ¿Sabe qué pienso cada que estoy con mi bebé? Lo que sentía mi mamá conmigo. Y yo me desprendo de mi bebé horas, a veces días, y me enloquezco. Me pregunto qué sentiría mi mamá cuando la secuestraron y no me volvió a ver”, dijo.

Diana Turbay y sus hijos. | Foto: COLPRENSA

“El amor es de esas cosas que no se acaba. Yo amo a mi bebé. Nunca le va a faltar lo que a mí me faltó. Lo cargo, le doy la comida, me metí a curso de primeros auxilios de recién nacido, si uno no le entrega todo a sus hijos... En buena parte hago política por eso. Y estando aquí, lo que tengo claro es que no me puedo rendir. No por mí, sino por Alejandro, que es el nombre de mi hijo, y que quiero que tengan un mejor país”.

El pasado mes de febrero, María Claudia compartió un post en sus redes sociales. Era una foto de Alejandro, de bebé, sentado en el regazo de Miguel Uribe: “Te amo con todo mi corazón y hoy, más que nunca, reafirmo que eres y siempre serás mi elección para toda la vida”.

El fin de semana del 15 de junio, la admirable mujer publicó otra foto de su familia, por el día del padre:

“Hoy Día del Padre, quiero dar las gracias por cada mensaje de amor y solidaridad que hemos recibido. Saber que millones de personas en Colombia y en todo el mundo están pensando en Miguel nos conmueve el corazón. No tengo dudas de que son sus oraciones y su cariño, sumados a la fe en Dios, lo que lo han mantenido con fuerza estos días tan difíciles. Quiero agradecer a todo el personal médico que hoy, en lugar de estar en sus casas, con sus familias, están sosteniendo la vida de Miguel con un esfuerzo y con una entrega admirable”, escribió.