Álvaro Uribe y el Centro Democrático, molestos por la presencia de Juan Manuel Santos en la velación de Miguel Uribe Turbay: “Hipocresía”

No cayó bien en el Centro Democrático la presencia del expresidente Juan Manuel Santos en la velación de Miguel Uribe Turbay en la noche de este lunes, 11 de agosto, en el Capitolio, mientras Álvaro Uribe Vélez no pudo asistir porque paga su condena ―en primera instancia― de casa por cárcel.

Uribe, por ejemplo, ha dicho insistentemente que detrás de la investigación en su contra y las decisiones judiciales está Santos, su enemigo político en los últimos años.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Juan Manuel Santos, que devolvió el poder a los criminales”, escribió Uribe en sus redes sociales. El exmandatario no podrá asistir a las exequias de Uribe Turbay porque tendría que pedirle permiso al Inpec y a la justicia.

Entre los asistentes se encuentran el expresidente Juan Manuel Santos. | Foto: X: @estoescambio

El Centro Democrático, su partido político, tampoco se quedó callado y manifestó su inconformismo.

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado, y el de sus aliados, contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, expresó la colectividad.

El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, se unió a las voces de molestia contra Santos.

“Duele ver al determinador de Odebrecht visitar la cámara ardiente de Miguel Uribe como si nada, mientras hay un hombre inocente condenado y puesto preso injustamente por un juicio promovido por sus adversarios políticos”, dijo.

Expresidente Juan Manuel Santos con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Juan Manuel Santos llegó hasta el Capitolio junto con su esposa, María Clemencia Rodríguez, y su hijo Esteban Santos. Permaneció durante varios minutos y saludó a la familia del senador del Centro Democrático y a algunas personalidades que estaban en ese lugar, entre ellos, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

Santos, quien lamentó lo ocurrido con Uribe Turbay, ha insistido en la necesidad de hacer un llamado a “la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida”.

“En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”, escribió el Nobel de Paz en su cuenta oficial de X.

Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez | Foto: Guillermo Torres / Juan Carlos

Volviendo a las diferencias entre los expresidentes Uribe y Santos, el primero ha señalado al segundo de entrometerse en su contra en el juicio.

Recientemente, su hijo, Tomás Uribe Moreno, se refirió a la cercanía entre el magistrado de la Corte Suprema César Reyes y el expresidente Juan Manuel Santos. El togado fue quien ordenó la primera detención contra Uribe Vélez hace cinco años, en medio de la pandemia por el covid-19.

“Es increíble que una persona con semejante conflicto de interés haya acusado y detenido a Álvaro Uribe Vélez. Detrás de todo está el de siempre: Juan Manuel Santos”, reiteró el hijo de Uribe.