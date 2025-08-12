Suscribirse

Política

Álvaro Uribe y el Centro Democrático, molestos por la presencia de Juan Manuel Santos en la velación de Miguel Uribe Turbay: “Hipocresía”

El expresidente se declaró atormentado al ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 11:30 a. m.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos durante la velación de Miguel Uribe Turbay.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos durante la velación de Miguel Uribe Turbay. | Foto: FOTO1: CENTRO DEMOCRÁTICO/FOTO2: SEMANA.

No cayó bien en el Centro Democrático la presencia del expresidente Juan Manuel Santos en la velación de Miguel Uribe Turbay en la noche de este lunes, 11 de agosto, en el Capitolio, mientras Álvaro Uribe Vélez no pudo asistir porque paga su condena ―en primera instancia― de casa por cárcel.

Uribe, por ejemplo, ha dicho insistentemente que detrás de la investigación en su contra y las decisiones judiciales está Santos, su enemigo político en los últimos años.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Juan Manuel Santos, que devolvió el poder a los criminales”, escribió Uribe en sus redes sociales. El exmandatario no podrá asistir a las exequias de Uribe Turbay porque tendría que pedirle permiso al Inpec y a la justicia.

Entre los asistentes se encuentran el expresidente Juan Manuel Santos.
Entre los asistentes se encuentran el expresidente Juan Manuel Santos. | Foto: X: @estoescambio

El Centro Democrático, su partido político, tampoco se quedó callado y manifestó su inconformismo.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado, y el de sus aliados, contribuyó a la violencia que hoy enluta al país. Es igualmente doloroso que el expresidente Uribe, quien lideró la lucha contra la violencia y salvó a Colombia de la destrucción, se encuentre injustamente privado de su libertad y no pueda rendir homenaje a Miguel Uribe en este momento de dolor”, expresó la colectividad.

El director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, se unió a las voces de molestia contra Santos.

“Duele ver al determinador de Odebrecht visitar la cámara ardiente de Miguel Uribe como si nada, mientras hay un hombre inocente condenado y puesto preso injustamente por un juicio promovido por sus adversarios políticos”, dijo.

Homenaje postumo al senador Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional
Expresidente Juan Manuel Santos con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Juan Manuel Santos llegó hasta el Capitolio junto con su esposa, María Clemencia Rodríguez, y su hijo Esteban Santos. Permaneció durante varios minutos y saludó a la familia del senador del Centro Democrático y a algunas personalidades que estaban en ese lugar, entre ellos, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

Santos, quien lamentó lo ocurrido con Uribe Turbay, ha insistido en la necesidad de hacer un llamado a “la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida”.

“En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”, escribió el Nobel de Paz en su cuenta oficial de X.

Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez | Foto: Guillermo Torres / Juan Carlos

Volviendo a las diferencias entre los expresidentes Uribe y Santos, el primero ha señalado al segundo de entrometerse en su contra en el juicio.

Recientemente, su hijo, Tomás Uribe Moreno, se refirió a la cercanía entre el magistrado de la Corte Suprema César Reyes y el expresidente Juan Manuel Santos. El togado fue quien ordenó la primera detención contra Uribe Vélez hace cinco años, en medio de la pandemia por el covid-19.

“Es increíble que una persona con semejante conflicto de interés haya acusado y detenido a Álvaro Uribe Vélez. Detrás de todo está el de siempre: Juan Manuel Santos”, reiteró el hijo de Uribe.

En el círculo cercano a Uribe también relaciona a Santos con la condena contra el expresidente porque Eduardo Montealegre fue fiscal general durante el gobierno Santos y fue declarado como víctima en el proceso penal contra el líder del Centro Democrático.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Valentina Taguado calificó como “caos total” reto con Michelle Rouillard y dejó en evidencia su incomodidad: “Me molesta la mediocridad”

2. Bloomberg arremete contra la ‘paz total’ de Petro tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “Estaba hundiendo al país en el caos”

3. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

4. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

5. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiguel UribePacto históricoCentro Democrático dividido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.