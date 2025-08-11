Confidenciales
Álvaro Uribe cuestiona a Juan Manuel Santos: “Devolvió el poder a los criminales”
El cuestionamiento de Uribe Vélez se debe tras ver a Santos en el homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se despachó en la noche de este lunes, 11 de agosto, a través de su cuenta de X contra el también exmandatario Juan Manuel Santos.
El cuestionamiento de Uribe Vélez se debe tras ver a Santos por medio de la transmisión en vivo del Canal del Congreso en el homenaje póstumo que se realiza en el Capitolio Nacional al fallecido senador Miguel Uribe Turbay.
El expresidente Uribe fue enfático y señaló a Santos: “En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales“.
Este mensaje fue contundente contra Juan Manuel Santos, quien apareció en el Salón Elíptico del Congreso de la República acompañado de su esposa, María Clemencia “Tutina” Rodríguez de Santos y su hijo Esteban Santos.
