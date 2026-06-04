El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este jueves sobre la condena contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, y aseguró que la decisión judicial ha generado un profundo impacto en su familia, al tiempo que insistió en que el fallo es injusto.

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“Mi familia está muy abatida; yo creo, con todo el respeto, que es muy injusto”, afirmó el exmandatario al referirse al proceso relacionado con el caso de los denominados Los 12 Apóstoles, una estructura paramilitar que operó en el norte de Antioquia durante la década de los noventa.

Uribe recordó que, a lo largo de los años, la investigación ha pasado por diferentes etapas y ha involucrado a múltiples personas.

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Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto en primera instancia, pero el Tribunal revocó la decisión y lo condenó a 28 años de cárcel. La pena fue impugnada por la defensa. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Según señaló, inicialmente las autoridades sostuvieron que un sacerdote era el jefe de la organización, pero posteriormente fue absuelto. También mencionó que varios comerciantes fueron procesados y enviados a prisión, aunque terminaron siendo exonerados por la justicia.

El exjefe de Estado destacó además el papel que desempeñó el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien representó a algunos de los implicados en el proceso. De acuerdo con Uribe, ninguno de los absueltos señaló a su hermano como responsable de actividades criminales.

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Uribe Vélez se refirió a la condena a su hermano. Foto: NurPhoto via Getty Images

En sus declaraciones, el expresidente hizo referencia específica al asesinato del conductor Camilo Barrientos, caso por el cual se emitió la condena contra Santiago Uribe. Aseguró que durante el juicio un exagente de Policía, señalado como responsable de ese homicidio, atribuyó al entonces mayor retirado Juan Carlos Meneses la obtención de los sicarios que habrían ejecutado el crimen.

“Ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano”, sostuvo Uribe, quien reiteró sus cuestionamientos a la decisión judicial.