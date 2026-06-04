Álvaro Uribe pide sanciones nacionales e internacionales a compradores de votos: “Empezando por el presidente Petro”

Álvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático, respaldó la iniciativa de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, para imponer sanciones nacionales e internacionales a las personas que compran votos. Además, hizo denuncias sobre Gustavo Petro y alarmó sobre el papel que jugarían los grupos armados ilegales de cara a la segunda vuelta por la Casa de Nariño, donde competirán los aspirantes del Pacto Histórico y del movimiento Defensores de la Patria.

Abelardo de la Espriella hace grave denuncia y destapa nombres de supuesta red para comprar votos

En una grabación que difundió en sus redes sociales, el exmandatario reiteró el plan de imponer sanciones a las personas que paguen para incitar a los ciudadanos a elegir a cierto candidato: “Sanciones nacionales e internacionales a los compradores de votos, empezando por el presidente Petro, que violando la prohibición de hacer política, violando la prohibición de manifestaciones, en la última semana, antes de la primera vuelta, se dedicó a hacerlas”.

Uribe contó que, supuestamente, varios ciudadanos habrían recibido recursos y habló de la campaña de Iván Cepeda. Además, mencionó la intervención de los grupos armados ilegales.

Sanciones a los compradores de votos y soberanía. pic.twitter.com/bgqhgAmzYX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 4, 2026

A renglón seguido, dijo el expresidente: “Les extraña que Abelardo de la Espriella le pida a los Estados Unidos que sancione a los compradores de votos ante un gobierno prepotente, ante un Cepeda prepotente, apoyado por los criminales, y que compran votos, eso es lo menos que se debe pedir, que los sancionen a todos en los Estados Unidos, en la comunidad internacional y en Colombia”.

En ese punto, Álvaro Uribe alertó que la soberanía se les ha delegado a los terroristas, y que hay que recuperarla para proteger al pueblo colombiano. Con eso, él lanzó una propuesta: “Es necesario que Abelardo de la Espriella encuentre un acuerdo militar con los Estados Unidos y con Israel para derrotar a los criminales. De otra manera, lo que va a pasar es que con esa exportación de cocaína va a llegar un momento en que van a considerar que eso es una agresión continuada y puede haber una acción militar contra Colombia”.