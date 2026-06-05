Corte le cierra la puerta a Santiago Uribe: rechazan último recurso contra condena por caso Los 12 Apóstoles

Pocas horas después de que el abogado Jaime Granados, defensa de Santiago Uribe, presentara un recurso extraordinario de casación contra la condena de 28 años de cárcel por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y la muerte de un conductor de bus, la Corte Suprema de Justicia rechazó esa petición por “improcedente”.

Ese recurso fue radicado por Granados horas después de que la Sala de Casación Penal confirmó la sentencia contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el proceso que hay en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

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El magistrado Gerson Chaverra, ponente de ese proceso, negó horas después ese recurso del abogado de Santiago Uribe, al considerar que son “proposiciones carentes de respaldo legal, pues, como viene a verse, se trata de una providencia que, como ella misma se anunció, no admite recurso alguno”.

Sin embargo, el abogado Jaime Granados acudió a ese recurso cuestionando varias conclusiones a las que llegó el magistrado Chaverra, expresidente de la Corte, pues señaló que existiría un análisis sesgado que afectó los derechos procesales de Uribe Vélez.

El magistrado Gerson Chaverra también explicó en su decisión que la condena no tiene otro recurso porque fue proferida en el marco de funciones que, como tribunal de cierre, tiene asignadas la Corte Suprema de Justicia, las mismas con las que se logró asegurar la garantía fundamental de la doble conformidad al condenado.

La Corte explicó que la decisión de la Sala de Casación Penal que mantuvo la condena contra Uribe Vélez fue la etapa que le dio cierre a la discusión procesal que por más de dos décadas estuvo en la justicia colombiana detrás del hermano menor de los Uribe Vélez.

La condena

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por el Tribunal de Antioquia a pagar 28 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, relacionados con la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y la muerte de un conductor de una chiva en 1994. Esa decisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Varios sectores cuestionaron que la decisión de la justicia se conociera en medio de la época electoral para la presidencia, pero en los próximos días uno de los delitos iba a prescribir y a los magistrados de ese alto tribunal les tocó redoblar esfuerzos para pronunciarse antes de que se perdiera la facultad de juzgar ese caso.