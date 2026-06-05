Un recurso extraordinario de casación fue presentado por la defensa de Santiago Uribe Vélez para que se revise la sentencia emitida el pasado jueves y que dejó en firme la condena de 28 años de prisión.

Corte Suprema confirma condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe; el expresidente reacciona: “Devastador”

En el documento, firmado por el abogado Jaime Granados Peña, se señala que la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se emitió al resolver la impugnación especial radicada en febrero pasado en contra del fallo que revocó la decisión de primera instancia que absolvió al ganadero antioqueño.

Es decir, se pide que se revise y avale una última instancia en este expediente judicial que se ha extendido por cerca de 20 años.

Condena a Santiago. Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto. pic.twitter.com/vipdSWec5N — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 5, 2026

En el recurso presentado por la defensa de Santiago Uribe Vélez -y que deberá ser evaluado por el alto tribunal en los próximos días- se citan los salvamentos parciales de voto de los magistrados Gerardo Barbosa Castillo y José Joaquín Urbano Martínez.

El pasado jueves, tras ser notificado de la decisión de la Corte, el penalista manifestó que se estaban evaluando los “mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico”.

“Seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, indicó.

Existe un sesgo

En el recurso extraordinario de casación, la defensa de Santiago Uribe Vélez no comparte varias de las conclusiones a las que llegó el fallo con ponencia del magistrado Gerson Chaverra.

Por esto, llegó a señalar que existía un análisis sesgado que afectó los derechos procesales de Uribe Vélez.

Sin embargo, varios abogados consultados señalaron que en estas instancias la única acción judicial pertinente es la tutela.