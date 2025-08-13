María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, hizo una sentida publicación en su cuenta oficial de Instagram. La pareja del fallecido senador expuso el dolor que carga por dentro, haciendo una petición a todos los colombianos que la acompañaron en esta dolorosa situación.

Este miércoles, 13 de agosto, todo el país despide al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes, 11 de agosto. Sus seres amados le darán un último adiós, guardando para siempre su recuerdo y legado.

De acuerdo con lo que quedó registrado en su perfil, la abogada publicó dos fotografías de su compañero sentimental, ubicado frente a una imagen religiosa de la Virgen María. Las postales reflejaban lo fervoroso y creyente que era el político, tal y como era su familia.

Sin embargo, lo que más conmovió fibras fueron las palabras de María Claudia Tarazona en su publicación, donde reveló el triste proceso que viviría junto a sus hijos para enterrar a su esposo. La mujer fue clara en que le afectaba profundamente atravesar este momento con ellos, marcado por la tristeza y la nostalgia.

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá”, escribió al inicio del mensaje.

La esposa del congresista pidió a sus seguidores, conocidos, allegados y usuarios de redes sociales, que oraran mucho por ella y sus pequeños, precisamente por esta etapa que atravesaban.

“Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, agregó en el pie de foto de la publicación.

Miles de personas reaccionaron a sus palabras, enviándole apoyo y respaldo a la familia de Miguel Uribe Turbay, conscientes del dolor que suponía despedirlo para siempre.

“Los acompañamos de corazón”; “Todos rezando por ti, por Miguel y por tu familia”; “Que la sagrada familia te dé fortaleza”; “Estamos contigo”; “Las oraciones de mi familia por ustedes”; “Dios jamás los desampara, les dará la fortaleza que tanto necesitan en estos momentos”, entre otros mensajes.