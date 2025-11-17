Luly Bossa habló de Carlos Vives y recordó cuando fue su ‘novia’: “Me tocaba pegarle de verdad”

Luly Bossa se consolidó como una de las figuras más destacadas de la televisión nacional, conquistando al público con su carisma, talento y presencia escénica. Su trayectoria en distintas producciones le permitió dejar una marca profunda, recibiendo elogios y reconocimiento en diversos momentos de su carrera.

Con el paso del tiempo, la actriz también logró formar una comunidad fiel en sus redes sociales, donde decidió mostrarse con mayor transparencia. En estos espacios ha compartido aspectos íntimos de su vida, sus proyectos venideros y las transformaciones personales que experimentó tras la dolorosa partida de su hijo, Ángelo.

Sin embargo, recientemente, Luly Bossa causó curiosidad en algunas personas tras una entrevista que concedió a Laura Acuña, para el formato La sala de Laura Acuña, donde habló acerca de su trayectoria y los momentos que marcaron su vida.

En una parte de la conversación, la actriz revivió aquella época actoral donde los famosos eran reconocidos por los medios nacionales, cerrando círculos sociales muy específicos en los que ella no se sentía incluida. Pese a que no la invitaban a algunas fiestas, la artista estaba enfocada en su trabajo y su futuro.

“Nunca me invitaban a esas vainas. Sí sabía que había lugares en los que se reunían y ajá, pero nunca estuve”, comentó.

En ese instante fue cuando la colombiana, que habló también sobre su mamá, recordó un instante de su carrera en el que habría compartido con Carlos Vives dentro de una producción. La celebridad relató cómo fue entrar a dicho proyecto, dándole vida al personaje que era novia del papel del cantante.

“Cuando termino Navarro empiezo a hacer puras vainas con Caracol. Inclusive, hice ‘Contravía’ con Carlos Vives. Él venía de hacer ‘Gallito Ramírez’, él estaba en la cúspide, un programa con gente súper talentosa y yo era la novia de Carlos”, dijo ante cámaras.

“La primera escena era que Carlos Vives me besaba y yo le pegaba una cachetada. Nos tocó hacer la escena ocho veces. Me tocaba pelear, pegarle de verdad, saber dónde darle, y yo decía: ‘¡Mier…, qué pena, llave!’”, agregó.

No obstante, reafirmó que ya el artista vallenato había construido un recorrido en los medios nacionales, por lo que no era un instante pasajero.

“Ya había hecho Gallito, estaba muy arriba. También ‘Tuyo es mi corazón’”, dijo.