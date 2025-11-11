Luly Bossa se sinceró y expuso la dolorosa coincidencia en la muerte de su mamá y su hijo Angelo; marcó una huella en ella

Luly Bossa es una de las actrices más reconocidas en Colombia que en los últimos meses acaparó miradas y comentarios al compartir con sus seguidores la noticia más dura de su vida, la muerte de su hijo Angelo, la cual se dio de una forma totalmente inesperada y angustiante.

Según se dio a conocer, el joven de 22 años padecía una enfermedad degenerativa llamada distrofia muscular de Duchenne, la que, de acuerdo con el portal médico Medline Plus, “es una forma de distrofia muscular que empeora rápidamente y es casada por un gen defectuoso para la distrofina (una proteína en los músculos)”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz mencionó en medio de una profunda tristeza la partida de su hijo:

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda [...]. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno… Gracias”, dijo.

Luly Bossa expuso curiosa casualidad en la muerte de su mamá y su hijo

En conversación con 'Las inexpertas’, en Bésame, la famosa actriz barranquillera se destapó sobre lo que piensa hoy en día de la muerte, luego de atravesar el fallecimiento de dos personas muy importantes en su vida: su mamá y su hijo.

En la charla, Bossa mencionó que en ambos decesos hubo una particularidad, una coincidencia que dejó huella en ella, y fue la forma en la que ambos dejaron este mundo.

“Mi mamá se me murió en los brazos tratando de resucitarla y mi hijo se me murió en los brazos tratando de resucitarlo”, confesó, dejando claro que ambos se fueron estando sobre ella.

En medio del dolor que aún le causa hablar de estos dos temas sensibles, la actriz señaló que aunque el camino no es fácil, trata de seguir con su vida de la mejor manera posible, reconstruyéndose paso a paso cada día.

“La gente dice que cómo hago, yo pienso que hay opción, tu pa’ honrar la vida de esas personas y lo que guardas de ellos. Ángelo permanece en mí, permanece en mí porque las células de ellos siempre van a estar dentro de mí”, dijo.

Aunque hay días en los que cuesta seguir más que otros, Luly Bossa afirmó que encuentra siempre la mejor manera de continuar.