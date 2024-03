Atención: murió Ángelo, el hijo de Luly Bossa. Entre lágrimas y destrozada, la actriz les dio la noticia a sus seguidores

View this post on Instagram

“Mi Angelo se me fue ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro no tenía para funeraria ni nada de eso, necesito ayuda ni nada de eso y quiero darle una despedida como dios manda y todo eso (...)Por favor oren por mi porque lo necesito mucho no se supone que los hijos se vayan antes que uno... gracias”, fueron las palabras de la actriz a través de su red de Instagram.