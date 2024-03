La inspiradora historia de Luly Bossa y su hijo, con una enfermedad rara; “discapacitados, los que están alrededor de pacientes como él”

Sin lamentos

La misma fuerza que ha sabido encontrar Luly, toda vez que la distrofia muscular que afronta Ángelo implica altos costos económicos, los cuales ha tenido que solventar la actriz por completo. Y, como cada vez se le hacía más difícil mantenerse en el medio artístico, decidió medírsele temporalmente a Only Fans para conseguir recursos. Finalmente, en medio de las presiones y la preocupación de que su paso por esta plataforma pudiera afectar su carrera actoral, dio un paso al costado. “Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, confiesa Luz Helena, nombre de pila de la bella artista.

“Hubo un momento, en medio de tantas dificultades con mi hijo, en el que pensaba que no merecía nada positivo. Porque estas cosas te quiebran. Hubo mucho tiempo en el que estuve vuelta nada. Pero con Ángelo lo que me inspira cada día es que existe una berraquera interna muy grande en nosotros. Los dos hemos vivido muchas caídas y lloramos. Y yo me he quebrado muchas veces y peleo con Dios cuando no entiendo las vainas”, relata.