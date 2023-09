Luly Bossa comparte video de su hijo de pie después de 4 meses de estar acostado

“De vuelta a pararse en el bipedestador. Se dañó la batería y esa vaina la traen de un lugar lejano. 4 meses sin pararse. Para los que no saben, si él no se para, se descalcifica. Los huesos se porosean. Y eso aplica para todos aunque en él es más crítica la vaina. #PÁRENSE, POR sus huesos parense ”, escribió la actriz en su publicación, que ya cuenta con más de 8.000 likes y un sinfín de comentarios en los que sus fans le envían la mejor energía.

View this post on Instagram

“Luly eres una guerrera, no te conozco, y sólo me generas administración y amor, gracias por existir”, “Luly él es una cosa maravillosa🙏🏻♥️ y tú una mamá PODEROSA”, “Es difícil pero no imposible ser fuertes y tú y Ángelo lo son”, “Te admiro tanto como actriz, mamá y por luchadora”, “Admiro su fuerza y valentía para no rendirse, seguir adelante pese a todo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la cartagenera.