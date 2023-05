Luly Bossa se mostró angustiada por estado de salud de su hijo; reveló que lleva unos días en crisis

Luly Bossa se ubicó como una de las actrices con más recorrido en la farándula, debido a una amplia gama de papeles que realizó en distintos proyectos de la televisión nacional. Su participación en producciones como Azúcar, La sombra del deseo, Tabú, Isabel me la veló, El zorro: la espada y la rosa y Lala’s Spa, entre otras, se ha traducido en un gran reconocimiento en los medios, catapultando su nombre entre los colombianos.

Luly Bossa, famosa actriz colombiana. - Foto: Instagram @lulybossa1

La cartagenera, criada en Barranquilla, también se metió en el corazón de sus fieles seguidores de las plataformas digitales, gracias a su desparpajo, carácter y profesionalismo frente a las cámaras. Poco a poco se ganó el cariño de miles de seguidores, quienes aún recuerdan sus transformaciones físicas, sus retoques y las actuaciones que llevó a cabo a lo largo de todos estos años en la industria artística.

A pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar en su vida, tanto a nivel personal como profesional, supo cómo salir siempre con la cabeza en alto. Uno de los principales focos de atención de los fans de Luly Bossa ha sido el proceso con su hijo, el cual atravesó situaciones complejas y difícil con el tiempo.

Luly Bossa, actriz cartagenera. - Foto: Instagram

Recientemente, Luly Bossa llamó la atención de los curiosos con un video que publicó en sus redes sociales, donde contaba lo preocupada que estaba por el estado de salud de Ángelo. La celebridad mencionó el fuerte momento que vivía actualmente en su familia, pues relató que su hijo llevaba con una crisis respiratoria 3 o 4 días.

“Llevamos 3 o 4 días en crisis respiratoria, ¿cierto?”, comentó, a lo que su familiar respondió: “Pero una semana con gripa, flemas, de todo”.

Ante esto, la artista se mostró animada y positiva a salir de este episodio con el tema respiratorio, asegurando que todo cambiaría y lidiarían con esos síntomas. “Pero vamos, vamos que vamos, vamos pa’ delante”, afirmó en el clip.

Luly Bossa habló de la salud de su hijo - Foto tomada de Instagram @lulybossa1 - Foto: Instagram @lulybossa1

No obstante, Luly Bossa fue clara en que, a pesar de que ella estaba enferma, le angustiaba más su hijo porque le costaba toser y sacar las flemas, entonces era de estar en revisión y cuidado.

“Nos ha dado a los dos, pero a él le da muy duro porque no puede toser, no puede sacar las flemas y no saben lo que es esa vaina”, contó la actriz, a lo que Ángelo agregó: “Están llegando a la luz al final del túnel”.

Por ahora se desconoce cómo está el hijo de la artista colombiana, por lo que habrá que esperar para saber sobre su avance y mejora.

Luly Bossa reveló cuántas cirugías tiene y envió fuerte mensaje

Adicional a sus temas personales, Luly Bossa quedó como blanco de críticas por su figura y su imagen actual. Bossa sigue poniendo a más de uno a volar su imaginación; pero así como es el sueño de muchos, también tiene varios detractores y es que hay quienes consideran que Luly está “hecha”, es decir, que su cuerpo no es natural y ha tenido que pasar en más de una oportunidad por el quirófano para verse como se ve en la actualidad.

En un video que compartió la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento Lo sé todo del canal UNO, Luly les mostró a sus seguidores detalles curiosos sobre ella. En el clip se puede ver que la actriz muestra su mentón preguntando cuántas cicatrices logran apreciarse. “La gente habla con rabia yo no sé por qué”, dijo Bossa luego de confirmar que no se ha sometido a ningún tipo de operación, desde el cuello para arriba. “Eso por canje no se puede”, afirmó.

La artista recibió comentarios sobre su cuerpo. Foto: Instagram @lulybossa1 - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1

Algunos usuarios en las redes sociales reaccionaron ante el video, diciendo que es problema de ella, si se opera o no. “Si tiene o no, no es nuestro problema, la gente sí sufre por los demás, hay que estar más pendientes de nuestra vida”, fue uno de los tantos comentarios que recibió la actriz.

Por su parte, como siempre, no hicieron falta los que le tiraron odio o criticaron a la actriz. “Claro, con esa cantidad de bótox cualquiera se ve bien”, dijo uno de los detractores de Luly. Esta no es la primera vez que usuarios en redes hablan sobre los supuestos procedimientos estéticos a los que se somete la costeña. De igual manera, la actriz ha dicho en varias ocasiones que no hace mucho caso a las críticas negativas.