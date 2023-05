Alejandra Azcárate no se guardó nada y estalló por actitud común de la gente

Alejandra Azcárate se ha catapultado como una de las mujeres más talentosas en el mundo de la comedia, la sátira y los stand up comedy, todo gracias a su gran habilidad para decir la verdad de forma directa, concreta y sin ningún tipo de adornos, pues si hay algo que la saca de quicio es que le maquillen las cosas y no se las dejen ver tal cual son, como ella siempre lo ha querido y lo ha hecho.

Esta vez usó sus redes sociales para dar una de sus acostumbradas reflexiones, pero esta vez dejó a un lado el humor inocente con el que camufla su ironía y habló muy serio, con palabras específicas y definiendo muy bien cómo es que ella se relaciona con su entorno, confesando que ella habla con mucho criterio sobre las personas que se han ganado el derecho a que le caigan mal.

Alejandra Azcárate tomó fuerte medida contra quienes la critican. - Foto: Cuenta de Instagram @laazcarateoficial

“Queridos desocupados, a manera de confesionario en carro, les quiero expresar algo. A ver, yo hablo mal de la gente que a mí me cae mal. Y para que a mí alguien o algunos me caigan mal es porque tienen que haber tenido un mal comportamiento frente a mí o una mala y directa sensación frente a ellos; pero yo no repito lo que oigo”, inició diciendo Alejandra en su video.

Azcárate continúa ampliando su explicación con una facilidad para la declamación y la oratoria que la ha llevado a triunfar en Viña del Mar, uno de los escenarios más difíciles de domar no solo para cantantes, sino para todo tipo de artistas que allí tienen la oportunidad de presentarse. En su show en dicho festival, Alejandra rompió un lamentable récord de años sin comediantes en dicha tarima y lo hizo ganándose la tan anhelada gaviota de oro.

“No baso mi opinión en criterios ajenos, tengo bastante bien formado el mío, así me equivoque. Y no actúo a manera de espejo, reflejando por la espalda una serie de cosas que no me pertenecen, porque en lo posible procuro no juzgar, aunque me cuesta mucho trabajo. Y sí, hablo mal de quienes me caen mal porque ¡me caen mal! Y eso no es fortuito ni es gratuito, porque desde mi puto de vista se lo merecen, es un lugar que se lo han labrado”, continuó la también locutora.

Alejandra Azcárate prefirió ser “egoísta” y disfrutar su “libertad”. - Foto: PILAR MEJíA

Dejando clara la tesis de su clip, Alejandra se despachó contra los que verdaderamente le colman la paciencia, aquellos que critican y hablan mal de las personas que sí quiere, tienen a su alrededor y consideran “amigos”, algo que no le cabe en la cabeza a la actriz, pues no entiende cómo se puede “raja” de alguien que se dice llevar en el corazón y en todos sus afectos.

“Ahora, hablar mal de quienes nos caen bien: yo no lo entiendo. O sea ¿eso cuándo se puso de moda? ¿Eso qué es? Si son las personas que, en teoría, decidimos por voluntad propia y bajo nuestro libre albedrío, tenerlas en el marco de nuestros entornos creando vínculos de fraternidad, de camaradería, con tintes de cariño; incluso, de amor… Cuando yo veo esto y lo constato, me pregunto en silencio ‘¿oigan, de verdad uno en quién puede confiar?’. Los humanos somos una especie muy mal hecha. Gas”, concluyó la comediante.

Alejandra Azcárate presentando en los premios India Catalina. Vivió un momento bastante incómodo. Pantallazo. - Foto: Señal Colombia

Obviamente, las reacciones no se hicieron esperar y en la sección de comentarios de dicha publicación se pueden leer mensajes como: “La sensatez! Eso es lo que se esfumó! Queda poca, pero por fortuna alcanzamos a clasificar por un pedacito”, “Mejor dicho ¡IMPOSIBLE!”, “Tal cual, me siento tan identificada contigo”, “Me encanta esta mujer, dice lo que muchos opinamos y lo dice tan franca y directamente que resulta siendo tan elegante, obvio al susceptible no le gustara, pero a mí me encanta así de sencillo”, entre otros.