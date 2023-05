Alejandra Azcárate se despachó en elogios hacia su mamá en el Día de la Madre

Este domingo, 14 de mayo, en Colombia se festeja el Día de la Madre. Muchas familias se reúnen para celebrar la vida de la mujer que les dio la vida o los acompañó en cada paso de las mismas. Algunos les cocinan, otros les compran regalos, o hacen alguna manualidad, y hay quienes las invitan a almorzar o envían detalles si no están con ellas.

En esta fecha es frecuente ver fotografías y videos de centenares de personas con sus madres y reflexiones o mensajes emotivos de gratitud y felicidad. Sin embargo, también hay quienes recuerdan a sus madres fallecidas e incluso hay personas que tienen la tradición de visitar sus tumbas en esta fecha.

Alejandra Azcárate es polémica por sus declaraciones. Foto: Instagram @laazcarateoficial - Foto: Foto: Instagram @laazcarateoficial

Dicho esto cabe mencionar que personajes reconocidos en Colombia como la actriz Lina Tejeiro, la presentadora Carolina Cruz o la actriz y modelo Alejandra Azcárate, dejaron desde muy temprano un mensaje para sus madres.

Hay que decir que el de Alejandra Azcárate llamó poderosamente la atención de los internautas, debido a que la actriz no se guardó nada e hizo una reflexión sobre la particular manera de actuar de su señora madre y aquellas cosas que la hacen única y especial, concluyendo con un mensaje de gratitud y felicidad de poder compartir con ella y tenerla en su vida.

“A estas alturas me pregunta si ya me lavé los dientes. Esto resume el agudo nivel de sobreprotección de mi mamá. Es cansona como ella sola, repetitiva, imprudente, controladora, dramática e intensa. No hay conversación en la que no me haga levantar las cejas con enerve, la testarudez que le heredé, a diario me hace poner a prueba la paciencia que desconozco para sobrellevar sus agotadores monólogos”, indicó inicialmente.

Alejandra Azcárate tomó fuerte medida contra quienes la critican - Foto: Cuenta de Instagram @laazcarateoficial

“Habla por celular en altavoz, no tiene ni la menor idea de cocinar, me miente mirándome a los ojos, en el fondo de sus carteras es posible encontrar un alienígena, cree que el limón lo cura todo, sube gente desconocida al carro a que le cuenten historias, grita en cine y le da órdenes a los actores, delira antes de dormirse por los efectos de la pepa, todo se le pierde, vive enamorada de Brad Pitt”, continuó diciendo la actriz.

Asimismo, mencionó algunas cosas poco comunes que hace su progenitora: “Cierra la puerta del cuarto para que no se le entren los fantasmas, se forra en Vaselina antes de entrar a la ducha, sabe hacer pistola con los dedos del pie derecho, duerme empelota, le tiene pavor a las alturas, es experta en malcriar mascotas y sigue pensando que mi hermano y yo somos unos impedidos mentales para sortear la vida por nuestra cuenta”.

La comediante siempre da de qué hablar con sus historias. Foto: Instagram @laazcarateoficial. - Foto: Foto: Instagram @laazcarateoficial.

Pero la actriz, con su sarcasmo, hizo una reflexión y empezó a desglosar aquellas virtudes: “Viéndolo bien, tiene toda la razón porque sin ella no sabríamos cómo continuar. Una valiente inquebrantable, el soporte en mis más duras batallas, la esperanza en mis desilusiones y la fuerza en medio de mi vulnerabilidad. Una fuente inagotable de alegría, positivismo y templanza”.

“Su coraje no conoce freno, su franqueza es amorosamente violenta, la dignidad para gestionar la adversidad es asombrosa, su elegancia es magnética, el sentido de justicia es vertical, su honorabilidad es estructurada y su generosidad traspasa todos los límites”, añadió Azcárate.

Luego, Alejandra elogió a su mamá: “Ella es el mejor ejemplo a seguir y no seguir. Una mujer en mayúsculas con un poder y una seguridad interna que le ha permitido bailarse la vida en todos los ritmos, la que no perdona la deslealtad y quien ha pisado más de una vez el ingrato sacrificio”.

“Esta es la mía, la que volvería a elegir mil veces, mi primera y última llamada del día, el desastre más fascinante y la que sabe que solo tiene una orden por cumplir: que no me falte nunca”, concluyó la actriz. En la publicación, la actriz compartió una foto de su mamá.