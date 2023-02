Luly Bossa está muy orgullosa de tener su OnlyFans: “¿acaso es pecado?”

Muchas de las figuras más llamativas de la farándula colombiana se han valido de las redes sociales para ganar más seguidores y hasta para facturar más de lo que ganan, ya sea en los sets de grabación o en los escenarios, pues sus perfiles personales y verificados se vuelven plataformas comerciales inigualables gracias a los millones de cibernautas que se conectan con ellas y consumen todo lo que se publique allí.

Una de las famosas que tiene muy clara esta dinámica es la actriz Luly Bossa, quien desde hace ya varios años ha contado su lucha a la hora de mostrar su talento en diversas producciones y cómo ha tenido que reinventarse para tener un ingreso económico que no solo le dé para vivir, sino para asumir con todas las de la ley la condición de salud de su hijo Ángelo, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne.

Luly Bosa y su hijo Ángelo. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

Por eso, Luly ha recurrido a una de las redes sociales que más dinero le hace ganar a sus cibernautas, OnlyFans, perfil en el que ella muestra contenido sensual y erótico para aquellos que pueden pagar la suscripción, que ronda entre los 20 dólares mensuales y los 90 dólares semestrales. Además, la actriz también les da la posibilidad a sus seguidores de pagar por otros medios en caso de no tener tarjeta de crédito.

Este perfil Luly lo promociona a través de sus otras redes sociales, como su perfil en Twitter, donde muestra algunos avances de lo que va a postear en su OnlyFans y así cautivar a más seguidoras con su despampanante figura; sin embargo, algunos de sus detractores han aprovechado este tipo de publicidad propia como arma para criticarla, asunto que ella ya sabe cómo manejar, pues durante los más de 30 años de carrera artística ha tenido que contrarrestar todo tipo de comentarios malintencionados y censuras con un carácter ejemplar.

Luly muestra contenido sensual y erótico en su OnlyFans. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

Así fue como la actriz no tuvo ningún reparo en defender su presencia en la red social por suscripción y trinó al respecto para dejar claro que ella no siente pena alguna de mostrar al natural sus atributos y su belleza de forma virtual: “De cuándo aquí estar en OnlyFans es pecado, es un emprendimiento de las nuevas tecnologías. El problema radica en las mentes pobres que solo ven bien lo que hacen. Dejen ser”.

De cuando aquí estar en OnlyFans es pecado, es un emprendimiento de las nuevas tecnologías. El problema radica en las mentes pobres que solo ven bien lo que hacen. Dejen ser — Luly Bossa (@LulyBossaTheOne) February 7, 2023

Con esta frase desató un debate que se decantó en un hilo que muestra tanto aquellos que apoyan a la barranquillera, como otros haters que siguen satanizando la libertad de expresión a través del cuerpo y las nuevas tecnologías.

La actriz es una luchadora y se reinventa para lograr el éxito que quiere. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

“Señorita @LulyBossaTheOne con el respeto que usted se merece y sin llegar a ofender a nadie, pero qué le ve de emprendimiento a pelar el jopo, porque yo no, eso es como la profesión más antigua que existe ‘prostitución’, das un servicio a cambio de dinero”, es uno de los trinos en contra de la actriz, cuya respuesta por parte de la barranquillera fue: “OnlyFans es más que eso, te hace falta información”.

Por otro lado, también hubo muestras de apoyo como el de otros usuarios de Twitter, cuyo trino fue retuiteado por la misma artista: “Jajaja estos comentarios, la morronguera es una cosa muy hijuep..! Soy publicista, mi trabajo es súper bien remunerado, no necesito Only para vivir, pero lo tengo y subo el contenido que quiera, nada explícito solo topless y eso, el que quiere ver, paga; el que no, pues no lo haga…”.

Por el momento, la actriz de 58 años sigue muy activa en todas sus redes sociales, donde muestra partes de sus trabajos en televisión, cine y teatro, algunos abrebocas de su OnlyFans, sus rutinas de ejercicios caseras y sesiones fotográficas donde se ve sensual y elegante, sin perder nunca la alegría y la tenacidad que la caracterizan.