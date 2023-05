¿Cuál es la enfermedad incurable que sufre el hijo de Luly Bossa?

Luly Bossa es una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana, gracias a los grandes roles que ha podido interpretar en producciones como Azúcar, Los tiempos del deseo, Por amor a Gloria, El Zorro: la espada y la rosa, Polvo Carnavalero, Las muñecas de la mafia 2 y Lala’s Spa, por mencionar algunas, pues su trayectoria acumula ya casi cuatro décadas de vida artística.

La cartagenera siempre se ha mostrado con un carácter fuerte y una figura que cualquiera envidiaría a su edad, 58 años, que no le pesan de ninguna manera, pues ella se mantiene muy activa y con una rutina de ejercicios que no solo le dejan mantener el sensacional cuerpo que ostenta, sino que le da la fuerza suficiente para seguir llevando a cabo su tarea más importante en la vida, cuidar de su hijo menor, Ángelo, quien tiene una enfermedad congénita incurable.

Luly ha enfrentado una dura batalla contra las EPS por la salud de su hijo Ángelo. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

Ángelo, quien hoy en día tiene 19 años, padece de distrofia muscular, una afectación que no deja que los músculos se desarrollen de una manera cotidiana y, por el contrario, se van deteriorando poco a poco, haciendo que la persona vaya perdiendo movilidad y su función motora se vea reducida a su mínima expresión.

“La enfermedad de la distrofia es una cosa degenerativa. Hay más de 100 tipos de distrofias, solamente hay reconocidos dos. Y se supone que se van atrofiando los músculos, entonces digamos los dictámenes no son como muy favorecedores, pero Ángelo tiene 17 años, se para, después de la cirugía se ha ido recuperando, ha ido recuperando la sensibilidad, ha ido recuperando como la fuerza en el torso que la necesitas para mantenerte erguido”, declaró en entrevista la actriz en 2019, tal como reseña Telemundo.

Luly nunca ha dejado de luchar y se ha enfrentado contra todos para sacar a su hijo adelante. Su mayor batalla ha sido contra las EPS de Colombia, con las que ha tenido pleitos por medicamentos, autorizaciones para intervenciones y un sinfín de peleas que ella ha logrado conquistar con perseverancia y mucho temple, asunto que el mismo Ángelo lo reconoce y por eso él también hace todo lo humanamente posible para mantener su ánimo.

La actriz es una luchadora y se reinventa para lograr el éxito que quiere. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

“En el 2014 no tenía idea de si podía seguir estudiando. Mi mamá hacía lo que podía para lograr esto que estamos celebrando hoy. Pasaron alrededor de 3 años, o algo más, en los que tenía profesores intermitentes de acuerdo a nuestras posibilidades. Había dejado de caminar. Constantemente era víctima de bullying y tenía programada una operación bastante complicada. De la mano de mi mamá hemos ido rompiendo cada obstáculo que los médicos han querido ponerme. Todavía no he dado el primer paso solo, pero mis sueños no se detuvieron”, dijo el joven una vez se graduó de bachillerato.

Hoy Luly sigue reinventándose para seguir generando ingresos y mantenerse vital para acompañar a su hijo en todo lo que necesite. Aunque ella misma ha sido honesta y en varias ocasiones ha declarado que le ha sido difícil conseguir trabajo en televisión, ella no se queda quieta y ahora aprovecha el boom de las redes sociales por suscripción para generar contenido y así facturar como muchas otras mujeres del medio lo hacen.

Luly muestra contenido sensual y erótico en su OnlyFans. Foto: Instagram @lulybossa1. - Foto: Foto: Instagram @lulybossa1.

Tal como Aura Christina Geithner, Luly tiene su propio canal en Telegram y su perfil en OnlyFans donde genera contenido erótico que ya miles de cibernautas pueden disfrutar pagando $25 dólares mensuales, que vendrían siendo al cambio de moneda hoy $112.300 pesos colombianos. Dichas fotos y videos ya le han llegado a más de 10 mil usuarios, que no solo disfrutan de la sensualidad de la cartagenera, sino que también le aportan a su objetivo de vida: luchar por sus hijos.