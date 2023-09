Luly Bossa se despide de OnlyFans: la actriz explicó los motivos que tienen triste a más de uno

La actriz cartagenera Luly Bossa anunció hace unos meses que abriría una cuenta en OnlyFans para compartir contenido exclusivo con sus seguidores. La noticia sorprendió a muchos, debido al perfil de esta plataforma, donde se publica contenido para adultos.

Pues bien, ahora es la propia artista quien ha señalado que cerrará su perfil en esta red, en la cual, gracias a su amplia trayectoria en la televisión colombiana, logró juntar una gran cantidad de seguidores, los mismos que han recibido con sorpresa la decisión de la actriz.

Fue así como, en una entrevista con Jhonatan del Castillo, en su canal de YouTube, la también generadora de contenido entregó las razones de peso que la llevaron a tomar esta determinación.

Según comentó, las altas expectativas que generó su llegada a la plataforma para adultos provocaron que sus admiradores, seguidores y detractores realizaran comentarios, tanto halagadores, como ofensivos, lo cual no le ha gustado mucho a Bossa.

“No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí”, dijo la actriz.

“Me dicen ‘tanto que peleó por su intimidad y ahora la está revelando’. Sí y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only”, agregó la cartagenera.

Pese a esta decisión, Luly Bossa dejó claro que no piensa apartarse de la televisión ni de los escenarios; sin embargo, no sabe si el haber estado activa en OnlyFans le pueda traer consecuencias a su carrera, aunque advirtió que sigue recibiendo ofertas para regresar a la pantalla chica.

“Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir”, sentenció la artista.

Como era de esperarse, esta decisión también provocó comentarios de sus seguidores. Al igual que cuando anunció su llegada a la plataforma para adultos, se parcializaron. Algunos celebran esta medida, mientras otros anhelan que Bossa replantee su posición y siga compartiendo contenido en OnlyFans.

Luly Bossa reveló cuántas cirugías tiene y envió fuerte mensaje

A sus 58 años, la actriz es considerada como una de las mujeres más atractivas del país. Bossa sigue poniendo a más de uno a volar su imaginación; pero así como es el sueño de muchos, también tiene varios detractores. Hay quienes consideran que Luly está “hecha”, es decir, que su cuerpo no es natural y ha tenido que pasar en más de una oportunidad por el quirófano para verse como se ve en la actualidad.

En un video que compartió la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento Lo sé todo del canal UNO, Luly les mostró a sus seguidores detalles curiosos sobre ella. En el clip se puede ver que la actriz muestra su mentón preguntando cuántas cicatrices logran apreciarse. “La gente habla con rabia, yo no sé por qué”, dijo Bossa, luego de confirmar que no se ha sometido a ningún tipo de operación, desde el cuello para arriba. “Eso por canje no se puede”, afirmó.

Algunos usuarios en las redes sociales reaccionaron al video diciendo que es problema de ella si se opera o no. “Si tiene o no, no es nuestro problema, la gente sí sufre por los demás, hay que estar más pendientes de nuestra vida”, fue uno de los tantos comentarios que recibió la actriz.