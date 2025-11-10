Luly Bossa es una actriz colombiana reconocida por su participación en programas como Las muñecas de la mafia 2, Operación Pacífico y Enfermas. Además, a principios de este año volvió a las pantallas e hizo parte de la reciente temporada de Masterchef Celebrity, en el que demostró sus habilidades culinarias y recordó en varias ocasiones a su hijo Ángelo, quien falleció el 9 de marzo de 2024.

Después de su salida del reality de cocina, la barranquillera continuó con sus proyectos personales y comenzó otros en los que sigue destacándose por su actuación en los escenarios. Sin embargo, su carrera profesional no es lo único que ha generado interés en sus seguidores, pues en una entrevista confesó que su vida amorosa es un tema por el cual la cuestionan constantemente.

Luly Bossa confesó por qué no tiene pareja y cuáles son las propuestas que ha recibido

En una conversación con Lo sé todo Colombia, le preguntaron si el brillo en su carrera estaba relacionado con su situación sentimental, a lo que la actriz dejó claro que no era así, pero que tiene las puertas abiertas al amor.

“No, todavía no aparece el príncipe azul, pero no es que yo esté cerrada, sino que, primero, las circunstancias con Ángelo eran muy difíciles para que apareciera un man y que yo de verdad confiara en una persona cuando yo estaba en las batallas tan fuertes”, dijo, haciendo referencia a las dificultades que afrontó con el sistema de salud y la lucha del bienestar de su hijo.

“Era complicado y yo no tenía cabeza para eso. Y ahora, bacano, si apareciera alguien sería chévere”, precisó.

Por último, la exparticipante del programa gastronómico colombiano confesó si le han escrito mensajes subidos de tono o le han hecho propuestas románticas a través de sus redes sociales.

“Hay mensajes que yo veo, que son como desobligantes, que quieren es como acostarse conmigo”, afirmó, agregando que ese tipo de comentarios no le gustan y prefiere evitarlos.

Luly Bossa, exparticipante de MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

¿Por qué Luly Bossa fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’?

La actriz de teatro se convirtió en la cuarta eliminada del programa, y aunque, era una de las favoritas del público, su plato tuvo varios errores que fueron imperdonables para los chefs y salió de la competencia.

“Al salmón le faltó sazón (...) Si yo corto y me meto el limón a la boca, no va a estar padre, eso pienso que hay que evitarlo en cualquier plato”, dijo la chef mexicana Belén Alonso, sin dejar de lado que la felicitó por la elección de los ingredientes de su platillo.