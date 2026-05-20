Video | Capturan a ciudadano alemán en Medellín en una persecución de película

En lo corrido de 2026, se han capturado y deportado más de 70 extranjeros en Medellín. Así, las autoridades antioqueñas mantienen sus ojos puestos en ellos y capturaron esta semana a un ciudadano de origen alemán que, según el alcalde Federico Gutiérrez, protagonizó graves hechos en Provenza.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el encargado de visibilizar esta captura que se llevó a cabo gracias al trabajo articulado de varias entidades nacionales y distritales. De acuerdo con la publicación de Gutiérrez, en esta intervención actuaron la Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y Policía Nacional.

Según Federico Gutiérrez, el ciudadano extranjero protagonizó graves hechos en un edificio ubicado en el barrio Provenza. En estas, que serían también las razones de su captura, se encuentran:

Disparos al aire

Escándalos constantes

Fiestas durante días

Presunto consumo de drogas

Afectaciones a zonas comunes

Captura ‘de película’

En la cuenta oficial del alcalde, se evidencia el operativo que se llevó a cabo, con el que las autoridades lograron finalmente la captura del ciudadano alemán. En las imágenes, se logra evidenciar cómo le seguían la pista al hombre extranjero en las calles antioqueñas.

En el barrio Belén habría iniciado la identificación del vehículo deportivo de color blanco en donde se movilizaba el ciudadano extranjero. Cuando se direccionaba al occidente, las cámaras de seguridad de la ciudad lograron identificar el recorrido del ciudadano.

Fue cuando se quedó atascado en la congestión vehicular —que aparentemente fue provocada por la misma Policía para lograr su objetivo— y las autoridades lograron capturar al hombre alemán.

El hombre fue deportado y tiene determinante restricción

Las medidas de las autoridades con estos sujetos son determinantes. Luego de su captura, el hombre fue expulsado del país. Con él, se llega a 77 ciudadanos extranjeros deportados o expulsados este año en Medellín.

Estas acciones contra estos ciudadanos se deben a su afectación de la seguridad, convivencia y tranquilidad de la ciudad; así lo declaró el alcalde Gutiérrez.

Sin embargo, esta no es la única determinación en contra del ciudadano extranjero. Las autoridades le impusieron una medida de caución que incluye la prohibición de su ingreso a Colombia por 10 años. De tal forma que no solamente se impone una restricción metropolitana, sino soberana con la patria.