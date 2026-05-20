Con el propósito de abrir más oportunidades para la población joven, la Alcaldía de Rionegro realizará la primera Feria Virtual de Empleo Joven.

Es un espacio que permitirá conectar a cientos de aspirantes con empresas y procesos de selección en diferentes áreas laborales.

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La feria virtual de empleo en Rionegro busca facilitar el acceso laboral de los jóvenes

La Alcaldía de Rionegro anunció la realización de la primera Feria Virtual de Empleo Joven, una estrategia con la que busca acercar oportunidades laborales a quienes intentan ingresar por primera vez al mercado de trabajo.

La iniciativa, liderada por la Subsecretaría de Juventudes y la Secretaría de Desarrollo Económico, reunirá cerca de diez empresas que ofrecerán vacantes y adelantarán procesos de selección de manera virtual.

La jornada se llevará a cabo este 21 de mayo entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Según la administración municipal, el objetivo principal es facilitar el acceso al empleo para jóvenes que no cuentan con experiencia previa, una de las barreras más frecuentes para esta población al momento de buscar trabajo.

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Manuela Ocampo, subsecretaria de Juventud de Rionegro, explicó que el espacio fue pensado especialmente para quienes buscan una primera oportunidad laboral.

Además de las vacantes disponibles, la feria incluirá acompañamiento en temas clave para mejorar la empleabilidad, como fortalecimiento de hojas de vida, orientación vocacional, recomendaciones para entrevistas y asesoría personalizada.

La apuesta de la administración local responde a una realidad que afecta a miles de jóvenes en el país: la dificultad para conseguir trabajo aun teniendo estudios o disposición para trabajar.

En distintos espacios digitales y comunidades en línea, jóvenes de ciudades como Medellín y municipios del Oriente antioqueño han compartido experiencias relacionadas con la falta de oportunidades, la exigencia de experiencia laboral y los largos procesos de selección.

En ese contexto, las ferias laborales se han convertido en una herramienta para conectar directamente a empresas y aspirantes.

La modalidad virtual también busca ampliar el acceso y facilitar la participación de jóvenes que no pueden desplazarse o que prefieren adelantar entrevistas desde sus hogares.

Experiencias similares desarrolladas en Antioquia han mostrado una creciente participación juvenil en espacios de formación, empleabilidad y orientación profesional.

La feria virtual de empleo en Rionegro busca facilitar el acceso de los jóvenes a nuevas oportunidades laborales y procesos de selección. Foto: 123fr - El País

Así podrá acceder a la feria de empleo virtual

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, los interesados deberán realizar una inscripción previa suministrando datos básicos como formación académica, lugar de residencia e intereses laborales.

Posteriormente podrán ingresar a la plataforma habilitada para interactuar con las empresas participantes y conocer las vacantes disponibles.

Según la información publicada sobre el evento, el ingreso y registro para la feria virtual se hará a través de esta página oficial de empleo:

Portal de acceso a la Feria Virtual de Empleo Joven de Rionegro

La feria se suma a otras iniciativas que han surgido en diferentes regiones del país para enfrentar el desempleo juvenil y promover la inserción laboral de quienes apenas comienzan su vida profesional.

En muchos casos, estos espacios no solo ofrecen vacantes, sino también herramientas para fortalecer habilidades y mejorar los perfiles de los aspirantes frente a un mercado laboral cada vez más competitivo.