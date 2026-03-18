Depredador sexual que abusó de una menor de edad en Medellín enfrenta cadena perpetua en EE. UU.: así atraía a sus víctimas

Un nuevo escándalo de explotación sexual de menores con epicentro en Medellín sacude a las autoridades nacionales e internacionales. Un ciudadano extranjero fue declarado culpable en Estados Unidos por abusar de una menor de edad en la capital antioqueña, en un caso que podría derivar en cadena perpetua y que vuelve a poner en evidencia el fenómeno del turismo sexual en la ciudad.

El implicado, identificado como Ramón Arellano Sandoval, enfrentó un proceso judicial en territorio estadounidense luego de que se comprobara su responsabilidad en delitos sexuales cometidos contra una menor. Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron en Medellín, hasta donde el hombre viajó y habría aprovechado su condición de extranjero para acceder a la víctima.

El caso fue asumido por la justicia de Estados Unidos bajo una figura legal que permite juzgar a sus ciudadanos por crímenes cometidos en el exterior, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con explotación sexual infantil. Durante el juicio, las autoridades presentaron evidencia considerada determinante, incluyendo material probatorio que permitió reconstruir los hechos y sustentar la acusación.

Turismo sexual y prostitución en Medellín Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

De acuerdo con lo conocido, Arellano Sandoval fue hallado culpable de varios cargos relacionados con abuso sexual de menores, lo que lo expone a una pena que podría ser de cadena perpetua. La sentencia será definida en los próximos meses, en medio de una creciente presión por imponer castigos ejemplares en este tipo de casos.

Este proceso judicial se da en un contexto en el que Medellín ha sido señalada en reiteradas ocasiones como uno de los destinos utilizados por redes de explotación sexual infantil, particularmente por ciudadanos extranjeros. Las autoridades han intensificado los operativos y las acciones de cooperación internacional para identificar y judicializar a los responsables.

Tras conocerse el fallo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con un pronunciamiento contundente en sus redes sociales y ante la opinión pública. “Que este depravado reciba la máxima condena posible. No se merece menos”, afirmó el mandatario, dejando clara su postura frente a este tipo de delitos.

El alcalde también fue enfático en señalar que la ciudad no será tolerante con quienes pretendan convertirla en escenario de abuso infantil. “Tenemos que acabar con este delito, que es el peor de todos. No vamos a permitir que vengan a Medellín a hacerle daño a nuestros niños”, expresó, insistiendo en la necesidad de actuar con firmeza.

Gutiérrez destacó además el papel de la cooperación internacional en este tipo de investigaciones. Según explicó, el trabajo articulado entre autoridades colombianas y agencias de Estados Unidos ha sido clave para avanzar en la judicialización de estos casos, incluso cuando los responsables abandonan el país.

Este no es un hecho aislado. En los últimos meses, varios ciudadanos extranjeros han sido procesados y condenados en tribunales estadounidenses por delitos similares cometidos en Medellín. Estas acciones hacen parte de una estrategia que busca cerrar el cerco contra redes de explotación sexual y enviar un mensaje de cero tolerancia.

Las autoridades continúan adelantando investigaciones para identificar a otros posibles responsables y desarticular estructuras criminales que operan en la ciudad. No se descartan nuevas capturas ni procesos judiciales en el corto plazo, en medio de una ofensiva que busca frenar uno de los delitos más graves que afectan a la población infantil.