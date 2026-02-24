Antioquia

Así operaba la red de sicariato en Medellín que recibía millonarios pagos con bitcoin para matar extranjeros

Las autoridades calificaron la estructura como una célula especializada que operaba con métodos sofisticados de financiación y selección de objetivos.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
El caso salió a la luz tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de un homicidio de alto perfil.
El caso salió a la luz tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de un homicidio de alto perfil.

Una investigación de la Fiscalía y la Policía dejó al descubierto una facción criminal ligada a la organización conocida como La Oficina que estaría ofreciendo pagos millonarios en criptomonedas para ejecutar asesinatos contra ciudadanos extranjeros en Medellín. Las autoridades calificaron la estructura como una célula especializada que operaba con métodos sofisticados de financiación y selección de objetivos.

El caso salió a la luz tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de un homicidio de alto perfil. Con esa información, uniformados realizaron un operativo en la comuna 7, Robledo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar esta subestructura. De acuerdo con los investigadores, varios de los detenidos no registraban antecedentes judiciales, lo que les permitía pasar desapercibidos.

Nueve personas detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una “oficina prémium” dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez. Foto: Alcaldía de Medellín

Las pesquisas indican que los pagos por los crímenes se acordaban y ejecutaban mediante transferencias en bitcoin, una modalidad que dificulta el rastreo del dinero y complica la trazabilidad de los recursos ilícitos. Según fuentes del caso, las sumas ofrecidas eran considerablemente más altas que las que usualmente se pagan en estructuras tradicionales de sicariato.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos que ahora son analizados por peritos forenses. En esos equipos estaría almacenada información clave sobre contactos, órdenes y posibles contratantes, así como detalles de otros hechos en etapa de planificación.

