Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Las autoridades de Medellín anunciaron un nuevo golpe contra estructuras criminales que operan en la ciudad. En una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía, fue desarticulada una denominada ‘oficina premium’ dedicada al cobro ilegal y al sicariato, al servicio de distintos grupos delincuenciales.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que el operativo dejó como resultado la captura de nueve personas y la incautación de ocho armas de fuego. “Gracias a Policía y Fiscalía se logró golpear a una ‘oficina premium’ de cobro y sicariato al servicio de grupos criminales que delinquen en Medellín”, señaló el mandatario.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la administración distrital, los capturados estarían involucrados en la coordinación y emisión de órdenes para ejecutar homicidios selectivos. “Según información, coordinaban y emitían órdenes para ejecutar homicidios selectivos contra nacionales y extranjeros”, indicó Gutiérrez.

La operación se da en medio de un complejo panorama de seguridad en Medellín, donde en los últimos meses las autoridades han advertido sobre disputas entre estructuras criminales por el control de economías ilegales, especialmente el microtráfico, la extorsión y el sicariato. Estos enfrentamientos han incidido en hechos violentos y en el incremento de casos de homicidios selectivos en algunos sectores de la ciudad.

Desde la Alcaldía se informó que las personas capturadas quedaron a disposición de la justicia y que en las próximas horas se adelantará la audiencia de legalización de capturas. “Estamos a la espera de la legalización de las capturas y luego citaremos a rueda de prensa para dar detalles de lo que se encontró y lo que significa esta operación”, afirmó el alcalde.

Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de una estrategia sostenida para afectar las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales que operan en Medellín, mientras avanzan otras investigaciones relacionadas con homicidios y redes de sicariato en la ciudad.