“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada contra el presidente de la República, Gustavo Petro, tras el supuesto desplante el pasado lunes a los mandatarios locales de municipios afectados por el invierno en Córdoba.

Gutiérrez señaló que este es un comportamiento generalizado del jefe de Estado cuando se trata de las regiones. “La desidia de Petro con los alcaldes de municipios afectados por las inundaciones no es casual. Es algo general. Es un desprecio absoluto por las regiones”, señaló el alcalde de Medellín.

Subrayó que no se trata de un “centralismo absurdo”, sino de una muestra de cómo ha gobernado desde 2022. “Si se tratara de los jefes de estructuras criminales, les hubiera armado tarima para ponerse a su lado y de su lado, como lo hizo en Medellín. Y de las ayudas a los damnificados, nada de nada. Recordemos que sus funcionarios se robaron la unidad de gestión del riesgo”, agregó Fico Gutiérrez.

La imagen que levantó las críticas se originó en medio de un consejo de ministros, donde los alcaldes de municipios afectados no habrían podido participar de manera directa y, por el contrario, les habría tocado esperar afuera sentados en el piso.

Frente a esta polémica, el presidente Petro señaló que ese tipo de reuniones de alto nivel tienen “reglas”. Además, el presidente Petro expresó que el consejo no es una fiesta, recordando que con las autoridades se está tratando de conjurar la emergencia climática que produjo inundaciones en Córdoba y Sucre.

“No hubo mayor reacción sino hasta ahora, pero sí mientras discutíamos aquí. Y es importante porque para eso se hace. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no los recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, afirmó: “Lo que estamos es resolviendo desde el Gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente (…) una situación que indudablemente es grave y que tenemos que no solo analizar; hay ahora quienes dicen que no analicemos, no, nosotros no somos brutos”.