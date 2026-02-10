Nación

Emergencia en Córdoba: más de 120 funcionarios de la Rama Judicial afectados por las inundaciones

El Consejo Superior de la Judicatura abrió una cuenta bancaria para apoyar a los servidores afectados por la emergencia.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 1:11 p. m.
Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía. Foto: AP
Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía. Foto: AP

La Rama Judicial también sintió las graves afectaciones que dejaron las inundaciones de los últimos días en el municipio de Montería, en Córdoba, al punto de que se identificaron más de 120 funcionarios afectados por los efectos que trajeron consigo las intensas lluvias que se registran en esa región del país.

Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura habilitó una cuenta bancaria para que todos los servidores judiciales del país aporten de forma voluntaria cualquier tipo de aporte que permita atender la compleja situación por la que atraviesan los funcionarios y sus familias afectadas por las inundaciones en Córdoba.

La magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta del alto tribunal, confirmó: “Es el momento de tenderle la mano a nuestros colegas que hoy atraviesan una situación difícil y de demostrar que la Rama Judicial se sostiene también desde la solidaridad y el acompañamiento mutuo. El corazón de la Rama Judicial está con Córdoba”.

Pero, además de los 127 funcionarios en total que se han visto afectados por esta situación, el Consejo Superior también confirmó que hay seis sedes judiciales afectadas en los municipios de Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, donde se registró la ruptura del puente que conecta a la zona con el resto del departamento.

Esa situación obligó al cierre extraordinario de un despacho judicial para salvaguardar la seguridad de servidores públicos y de usuarios que han buscado ese servicio, en medio de las críticas emergencias que se han registrado por las intensas lluvias.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

“Hoy Córdoba nos necesita. El Consejo Superior de la Judicatura reitera su mensaje de cercanía, respaldo y compromiso con las comunidades afectadas y con los servidores judiciales del departamento, y continuará haciendo seguimiento permanente a la situación para adoptar, de manera oportuna, las decisiones necesarias dentro de sus competencias constitucionales“, confirmó la magistrada Novoa.

Las ayudas para los 127 servidores judiciales, que tuvieron que evacuar sus viviendas o se encuentran en riesgo de hacerlo, llegarán en las próximas horas para garantizar el acceso de la administración de justicia en medio de la ola invernal.

