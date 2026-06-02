Rama Judicial pide respeto a la comisión que verifica las votaciones en medio de críticas del Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en que hubo un “posible fraude” en las pasadas elecciones que dejaron como ganador al candidato Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos. Esa pronunciamiento del Gobierno provocó un pronunciamiento de la Rama Judicial.

En un comunicado conjunto entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia expresaron su “pleno respaldo” a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, encargadas de garantizar la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano.

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Pero hicieron un llamado vehemente: “Invitar a la ciudadanía, a las instituciones y a los actores políticos a preservar el respeto por el ordenamiento constitucional, y a confiar en los mecanismos legales dispuestos para la verificación y consolidación de los resultados electorales de Colombia“.

El pronunciamiento de la Rama Judicial se dio horas más tarde luego de que Petro volvió a insistir en un “posible fraude” en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a la autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo dato”, dijo en su cuenta de X.

Por eso la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura le recordaron al presidente que el escrutinio electoral “constituye una actuación reglada por la Constitución y por la ley”, que se adelanta por parte de las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por juezas y jueces de la República.

La Rama Judicial se metió a esta controversia para respaldar el trabajo de sus funcionarios y recordar que el Consejo Nacional Electoral, como organismo autónomo e independiente, es el único competente para declarar los resultados definitivos del proceso electoral que dejó como ganador a de la Espriella.

El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y el órgano de administración de la Rama Judicial también destacaron que organizaciones internaciones como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, entre otras, manifestaron su “apoyo y respaldo” a la Registraduría frente al proceso electoral en Colombia.

Por eso la justicia también hizo otro llamado en medio de esta coyuntura: “A la sociedad en general y a todos los servidores públicos a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto para evitar la confrontación, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral”.

Esa teoría del supuesto fraude electoral también fue impulsada en un principio por el candidato Iván Cepeda y su fórmula a la vicepresidencia, Aida Quilcué, pero horas más tarde esa campaña reculó al manifestar que la comisión que crearon para verificar los resultados del escrutinio, no detectó hasta ese momento ningún tipo de irregularidad.