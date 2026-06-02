Abelardo de la Espriella estará en vivo hoy a las 8:00 p. m. en SEMANA. Será entrevistado por Yesid Lancheros y Juanita Gómez

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella logró 10.361.499 votos en las elecciones del pasado domingo y se convirtió en el ganador de la primera vuelta presidencial.

Con ese número de sufragios, de la Espriella logró un 43,74 % de la votación total, que fue superior a los 23 millones de votos, y derrotó a los demás candidatos.

Por esa razón, la entrevista que concederá este martes, 2 de junio, será la primera tras su triunfo en las urnas y se da en medio del manto de duda que ha generado el presidente Gustavo Petro sobre los resultados.

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La entrevista la harán el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, y la directora general de video, Juanita Gómez, quienes estarán con el aspirante presidencial desde las 8:00 p .m. en todas las plataformas digitales de este medio de comunicación.

La segunda vuelta presidencial se hará el domingo 21 de junio y ese día los colombianos deberán elegir el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos que tuvieron el mayor número de votos.

El candidato hablará sobre la campaña, las declaraciones de Gustavo Petro, la estrategia para ganar en la segunda vuelta y el panorama que se avecina en estos 19 días.

Además, sobre el debate presidencial que le aceptó a Cepeda.

“Lo único que tienes que hacer, Iván Cepeda, es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, le dijo De la Espriella a Cepeda a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X.

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No solo De la Espriella está preparado para debatir. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, también estará en los estudios de SEMANA esperando a su contrincante directa, Aída Quilcué.

“El país tiene que conocer quiénes son los que van a gobernar y a sus respectivos reemplazos, por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino”, expresó el candidato presidencial.

Cepeda se negó a participar en debates presidenciales de cara a la primera vuelta electoral. En contraste, De la Espriella participó en algunos de esos espacios, pero jamás se concretó una discusión directa entre los dos punteros de la contienda.

Este lunes, después del resultado de las elecciones, Cepeda afirmó estar listo para debatir con De la Espriella sus propuestas de país y el abogado aceptó el reto del congresista que busca mantener las banderas del Pacto Histórico en la Casa de Nariño.