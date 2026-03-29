Exclusivo: se conocen detalles claves del asesinato del auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

Las autoridades de Medellín avanzan en la investigación por el asesinato de Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines, cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes 27 de marzo en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias, en Antioquia, luego de haber sido reportado como desaparecido.

Autoridades en Medellín buscan a asesinos de auxiliar de vuelo extranjero: “Los responsables van a caer”

La víctima, de 32 años y con nacionalidad salvadoreña y estadounidense, había sido vista por última vez el domingo 22 de marzo en el barrio La América de la capital antioqueña.

Según la información recopilada, había llegado a la ciudad en la noche del sábado 21 de marzo como parte de una escala laboral junto a su tripulación, con la intención de retomar actividades al día siguiente.

Una fuente judicial que participa en el caso reveló en SEMANA detalles claves sobre los momentos previos a la desaparición. De acuerdo con su relato, el auxiliar de vuelo permaneció en la ciudad durante su tiempo libre y salió de rumba en compañía de una colega, también auxiliar de vuelo.

Ambos se dirigieron inicialmente a un establecimiento en el sector de El Poblado y posteriormente se trasladaron a otro lugar en el municipio de Itagüí. Tras salir de este último sitio, no se volvió a tener información sobre su paradero.

Eric Fernando Gutiérrez Molina fue reportado como desaparecido. Foto: Fotos tomadas de redes sociales

La misma fuente indicó que, al día siguiente, la compañera del auxiliar regresó al hotel en taxi en estado de desorientación, lo que llevó a sospechar que habría sido víctima de consumo de alguna sustancia como la escopolamina.

Posteriormente fue trasladada a un centro médico, donde se activaron los protocolos correspondientes y se alertó a las autoridades sobre la desaparición del otro miembro de la tripulación.

A partir de ese momento, se inició un proceso de verificación con base en la información disponible. Según lo señalado, las autoridades comenzaron a reconstruir el recorrido de las víctimas, identificando los lugares visitados y las personas con las que habrían tenido contacto.

De acuerdo con las autoridades, se estableció que en el primer establecimiento habrían conocido a terceros con quienes luego se desplazaron al segundo lugar en Itagüí.

La investigación incluyó la revisión de cámaras de seguridad, solicitudes de información sobre ubicación de dispositivos móviles y llamados a la comunidad para aportar datos que permitieran avanzar en la búsqueda.

En relación con las causas de la muerte, la fuente explicó en SEMANA que aún no existe un dictamen definitivo que será evaluado por Medicina Legal para determinar si hubo signos de violencia, presencia de sustancias o cualquier otra circunstancia que permita esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la fuente subrayó que, más allá de la causa específica del fallecimiento, las autoridades consideran que hay indicios de una posible actividad delictiva, por lo que el objetivo principal de la investigación es identificar y judicializar a los responsables.