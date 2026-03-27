Hallan cadáver que podría ser del auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín: su padre ya fue informado

A través de su red social X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el hallazgo de un cadáver que podría ser el del auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Gutiérrez.

“Tengo que dar una triste noticia. Desde el pasado domingo estamos en la búsqueda de Eric Gutiérrez, un ciudadano estadounidense que se encuentra desaparecido. Lamentablemente, acaba de ser encontrado un cuerpo sin vida entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias”, dijo el alcalde.

Eric Fernando Gutiérrez Molina fue reportado como desaparecido. Foto: Fotos tomadas de redes sociales

“Existe una muy alta probabilidad de que se trate de esta persona. El cuerpo sin vida está siendo trasladado a Medicina Legal en Medellín para su identificación y reconocimiento”, añadió.

El mandatario local aseguró que ya se comunicó con la embajada de Estados Unidos en Colombia para informarle sobre lo sucedido.

“Acabo de darle personalmente la dolorosa noticia a su padre, quien se encuentra en Medellín. He informado también de esta triste situación al Señor Embajador de Estados Unidos en Colombia y al cónsul general”, dijo.

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Según Gutiérrez, las investigaciones van muy avanzadas; la Policía y Fiscalía tendrían pistas que calificó de “muy claras” sobre los responsables.

“Que se haga justicia. Incluso, que los responsables sean pedidos en extradición”, añadió.

Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, llegó el sábado en la noche a Medellín. El equipo de la tripulación tenía prevista una noche en la capital de Antioquia, como escala, para retomar labores el domingo.

“Las circunstancias que rodean su desaparición siguen sin estar claras. Las autoridades locales de Medellín emitieron una alerta de persona desaparecida indicando que Gutiérrez Molina fue visto por última vez el domingo por la mañana en el barrio de La América”, reportó el canal Telemundo.

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La América es un vecindario en la comuna 12 - La América, al occidente de la ciudad.

La compañía aérea con base en Dallas-Fort Worth emitió un pronunciamiento que fue recogido por varios medios como NBC. En este aseguraba que estaba “haciendo todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro compañero durante estos momentos”.