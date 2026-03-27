Bancolombia se cayó otra vez: usuarios reportan errores y problemas al intentar ingresar a la app

Durante el trascurso de este 27 de marzo, varios clientes de Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país, aseguraron a través de redes sociales una serie de fallas en la aplicación del banco. La situación se vuelve a repetir casi un mes después de que presentaran una grave falla que los obligó a mantener sin servicio la aplicación por varias horas.
Las fallas e intermitencias se reportan en la aplicación móvil y la Sucursal Virtual Personas. Cuando los usuarios quieren ingresar, la plataforma no se los permite o les arroja un error.
“Hola. Es posible que en este momento no puedas ingresar a la App Mi Bancolombia; te sugerimos intentar ingresar más tarde; agradecemos tu paciencia y comprensión”, es uno de los mensajes que ha respondido la cuenta oficial de X de Bancolombia a los usuarios que los han contactado por ese medio para pedir explicaciones.
Otros usuarios reportan que cuando intentan transferir dinero desde la app de Bancolombia a Nequi, sale un error que indica lo siguiente: “Algo salió mal. Parece que la información no llegó completa. Inténtalo nuevamente”, precisa la plataforma.
Algunos aseguran que pueden ingresar a la plataforma bancaria, pero que al intentar ver su saldo disponible, no les aparece y en lugar de ello sale un mensaje que dice lo siguiente:
“Nuestros canales digitales no están disponibles. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio. Puedes utilizar nuestros corresponsales bancarios. Sucursal física y compras con tarjetas de débito y crédito. Disculpamos. Gracias por tu paciencia”.
Las quejas han ido creciendo con el paso de la mañana y más usuarios molestos aseguran que ninguna de las funciones de la plataforma está en servicio. Incluso para retirar sin tarjeta y por cajero, la plataforma indica: “Tu clave del cajero está bloqueada. Puedes activarla llamando a la Sucursal Telefónica o en nuestras oficinas”.
Pese a la situación, aún no se conoce un comunicado oficial de la entidad en el que se refieran a las intermitencias presentadas o los errores.