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Bancolombia se cayó otra vez: usuarios reportan errores y problemas al intentar ingresar a la app

Como es costumbre, el banco volvió a reportar intermitencias en su aplicativo.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 1:25 p. m.
Usuarios reportaron fallas simultáneas en la app y la sucursal virtual de Bancolombia durante la mañana del 27 de marzo.
Usuarios reportaron fallas simultáneas en la app y la sucursal virtual de Bancolombia durante la mañana del 27 de marzo. Foto: Tomado de internet

Durante el trascurso de este 27 de marzo, varios clientes de Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país, aseguraron a través de redes sociales una serie de fallas en la aplicación del banco. La situación se vuelve a repetir casi un mes después de que presentaran una grave falla que los obligó a mantener sin servicio la aplicación por varias horas.

Las fallas e intermitencias se reportan en la aplicación móvil y la Sucursal Virtual Personas. Cuando los usuarios quieren ingresar, la plataforma no se los permite o les arroja un error.

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Bancolombia volvió a presentar fallas. Foto: Nequi / Bancolombia / Canva / Fondo generado con IA

“Hola. Es posible que en este momento no puedas ingresar a la App Mi Bancolombia; te sugerimos intentar ingresar más tarde; agradecemos tu paciencia y comprensión”, es uno de los mensajes que ha respondido la cuenta oficial de X de Bancolombia a los usuarios que los han contactado por ese medio para pedir explicaciones.

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Otros usuarios reportan que cuando intentan transferir dinero desde la app de Bancolombia a Nequi, sale un error que indica lo siguiente: “Algo salió mal. Parece que la información no llegó completa. Inténtalo nuevamente”, precisa la plataforma.

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Algunos aseguran que pueden ingresar a la plataforma bancaria, pero que al intentar ver su saldo disponible, no les aparece y en lugar de ello sale un mensaje que dice lo siguiente:

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.
Varios usuarios aseguran estar cansados de la situación recurrente con la plataforma del banco. Foto: Cortesía Bancolombia

“Nuestros canales digitales no están disponibles. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio. Puedes utilizar nuestros corresponsales bancarios. Sucursal física y compras con tarjetas de débito y crédito. Disculpamos. Gracias por tu paciencia”.

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Las quejas han ido creciendo con el paso de la mañana y más usuarios molestos aseguran que ninguna de las funciones de la plataforma está en servicio. Incluso para retirar sin tarjeta y por cajero, la plataforma indica: “Tu clave del cajero está bloqueada. Puedes activarla llamando a la Sucursal Telefónica o en nuestras oficinas”.

Pese a la situación, aún no se conoce un comunicado oficial de la entidad en el que se refieran a las intermitencias presentadas o los errores.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia aún no se pronuncia oficialmente tras fallas en su app. Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty