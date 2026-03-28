Autoridades en Medellín buscan a asesinos de auxiliar de vuelo extranjero: “Los responsables van a caer”

Las autoridades en Medellín confirmaron la muerte de Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, con nacionalidad salvadoreña y estadounidense. El cadáver fue encontrado en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias en Antioquia.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, lamentó lo ocurrido y sostuvo que avanzan con las investigaciones para dar con los responsables del caso.

“Lamentamos profundamente la muerte de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano de treinta y dos años, salvadoreño estadounidense. A su familia toda nuestra solidaridad, respeto, acompañamiento en este momento tan doloroso”, explicó.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Asimismo, el funcionario sostuvo que desde el primer momento de la desaparición ocurrida el 21 de marzo activaron todos los protocolos.

“Desde el primer momento en que se reportó su desaparición, activamos todas las capacidades institucionales. Trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación y en coordinación siempre con la Embajada de los Estados Unidos. Tanto el alcalde Federico Gutiérrez como yo hemos hablado con el embajador y con el cónsul general de los Estados Unidos, aquí en Colombia”, agregó.

El funcionario señaló que “se conformó una cápsula investigativa especializada con capacidades de inteligencia y de policía judicial, que ha venido trabajando sin descanso para esclarecer este caso. Las agencias americanas nos han ayudado, y muy especialmente el trabajo articulado con HSI ha sido importante en todo ese trabajo de campo que se ha venido desplegando”.

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Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida este viernes, 27 de marzo: “De inmediato se coordinó su traslado a Medicina Legal en la ciudad de Medellín, y en la mañana de hoy se obtuvieron las huellas dactilares, gracias a la articulación con el FBI, y se cotejaron de manera técnica y se confirmó infortunadamente su identidad”.

Desde la Alcaldía de Medellín precisaron que han realizado todo el apoyo necesario a los familiares de este extranjero.

“Desde la alcaldía hemos mantenido contacto permanente con la familia, hemos brindado acompañamiento jurídico y psicosocial a su padre, Federico, quien se encuentra en la ciudad y con quien nos veremos enseguida”, agregó.

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Esperan que las autoridades en Colombia, con apoyo de las autoridades de Estados Unidos.

“Estamos concentrando todos los esfuerzos y todas las capacidades institucionales para esclarecer este caso lo más rápido posible. Las investigaciones avanzan para aclarar lo sucedido en coordinación con la fiscalía y con la policía, pero aquí hay un mensaje claro, y es que este hecho no va a quedar impune. Los responsables van a caer y van a caer más pronto que tarde”, finalizó.